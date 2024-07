Harvey Weinstein

L'ex produttore si trova in una struttura medica carceraria prima del suo nuovo processo.

Covermedia

Harvey Weinstein è di nuovo in ospedale. L'ex produttore di Hollywood è stato trasferito in un ospedale di New York, nella giornata di giovedì 25 luglio, con molteplici disturbi, tra cui il Covid-19, come hanno confermato anche i suoi rappresentanti in una dichiarazione.

Weinstein, 72 anni, «è attualmente in cura per la miriade di problemi di salute di cui è ancora afflitto quotidianamente, come diabete, ipertensione, stenosi spinale, liquido nel cuore e nei polmoni e varie altre condizioni», si legge in una dichiarazione fornita alle agenzie di stampa NBC News e ABC News dal suo rappresentante, Craig Rothfield.

È stato trasferito dal complesso carcerario di Rikers Island al reparto carcerario dell'ospedale di Bellevue, ha affermato il suo rappresentante.

Inoltre, «il signor Weinstein è risultato positivo al Covid e ha contratto la polmonite doppia».

In attesa di un nuovo processo dopo la condanna

L'uomo è attualmente in attesa di un nuovo processo dopo che la sua condanna per stupro del 2020 è stata annullata dalla Corte d'appello dello Stato di New York ad aprile.

In precedenza era stato condannato a 23 anni di prigione dopo che una giuria lo aveva dichiarato colpevole di violenza sessuale e stupro.

«Concludiamo che il tribunale di primo grado ha erroneamente ammesso la testimonianza di presunti atti sessuali non imputati contro persone diverse dalle querelanti dei crimini sottostanti», ha affermato la decisione della corte d'appello, secondo l'Associated Press.

«Il rimedio per questi errori eclatanti è un nuovo processo».

Covermedia