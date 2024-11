Harvey Weinstein

L'ex produttore, affetto da leucemia e con problemi cardiaci, sostiene di non essere stato curato a dovere dal Bellevue Hospital.

Covermedia

Harvey Weinstein è determinato ad agire per vie legali contro un ospedale newyorkese per «negligenza medica persistente».

Il New York Post riporta che l'ex produttore, attualmente ricoverato, vorrebbe fare causa al Bellevue Hospital, uno degli ospedali pubblici più antichi degli Stati Uniti, per non avergli garantito il «diritto a una vera e propria cura in carcere».

I suoi legali ritengono che il presunto rifiuto della città di mantenere Weinstein al Bellevue durante il primo processo rappresenti una «grave svista che mette a rischio la sua capacità di presenziare al nuovo processo».

Weinstein soffrirebbe di una forma di leucemia, sebbene si sappia poco sulle sue condizioni di salute.

In attesa di un nuovo processo per due accuse di reati sessuali

Il produttore di «Pulp Fiction» è in attesa di un nuovo processo per due accuse di reati sessuali, dopo la decisione della Corte Suprema dello stato di New York di annullare la sentenza di condanna emessa nel 2020. Weinstein era stato condannato nel febbraio 2020 per stupro di terzo grado e per violenza sessuale di primo grado, ricevendo una pena di 23 anni di carcere.

Nell'ottobre 2020, i suoi legali hanno dichiarato che Weinstein probabilmente sarebbe morto in carcere causa del «deterioramento delle sue condizioni fisiche e mentali».

Il Bellevue è un ospedale che fornisce assistenza sanitaria a chiunque, indipendentemente dalla propria situazione assicurativa o dalla possibilità di pagare le cure.

Covermedia