  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In uscita a maggio Hayden Panettiere annuncia il memoir: «È la mia verità»

Covermedia

23.1.2026 - 13:00

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere

L'attrice Hayden Panettiere pubblicherà il 12 maggio «This Is Me: A Reckoning», un libro intimo in cui ripercorre carriera, fragilità e rinascita, scegliendo per la prima volta di raccontarsi senza filtri.

Covermedia

23.01.2026, 13:00

23.01.2026, 13:05

Hayden Panettiere ha annunciato l'uscita del memoir «This Is Me: A Reckoning», in arrivo il 12 maggio, definendolo un passaggio decisivo del suo percorso personale e professionale.

In un'intervista a «Us Weekly», Panettiere ha ammesso quanto sia stato difficile esporsi in prima persona. «È intimidatorio mettere la mia vita completamente in mostra», ha detto, spiegando di non aver mai pensato di scrivere un memoir così presto. «Non credevo che l'avrei fatto mentre sono ancora così giovane».

Il libro nasce dopo circa due anni di lavoro e da un ripensamento profondo. «Per molto tempo sono stati gli altri a raccontare la mia storia», ha spiegato. «Questo libro è l'occasione per dire la mia, alle mie condizioni». Un racconto che promette emozioni contrastanti: «Si riderà un po' e si piangerà un po'».

Dalla fama precoce alle difficoltà vissute lontano dai riflettori, Panettiere ripercorre una carriera iniziata nel 1994 con la soap «Una vita da vivere», esplosa nel 2006 con «Heroes» e proseguita con «Nashville», conclusa nel 2018.

Dopo una pausa di quattro anni, l'attrice è tornata al cinema nel 2022 riprendendo il ruolo di Kirby Reed nella saga «Scream», segnando anche una nuova fase di consapevolezza personale. «Affrontare le difficoltà sotto i riflettori è durissimo», ha concluso. «Ma le sfide che ho vissuto mi hanno resa più forte».

I più letti

Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
Avvistato Giovanni Tronchetti Provera con la moglie, con Chiara Ferragni sembra proprio finita
MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno
Doppietta elvetica in un Super-G spettacolare a Kitzbuehel

Altre notizie

Vecchi amori. Avvistato Giovanni Tronchetti Provera con la moglie, con Chiara Ferragni sembra proprio finita

Vecchi amoriAvvistato Giovanni Tronchetti Provera con la moglie, con Chiara Ferragni sembra proprio finita

TV. La nuova Chiara Pavan a MasterChef: «La cucina nasce dall'ambiente»

TVLa nuova Chiara Pavan a MasterChef: «La cucina nasce dall'ambiente»

10 anni dopo. Il documentario «Tutto il male del mondo» ripercorre il caso di Giulio Regeni

10 anni dopoIl documentario «Tutto il male del mondo» ripercorre il caso di Giulio Regeni