Hayden Panettiere

L'attrice Hayden Panettiere pubblicherà il 12 maggio «This Is Me: A Reckoning», un libro intimo in cui ripercorre carriera, fragilità e rinascita, scegliendo per la prima volta di raccontarsi senza filtri.

Covermedia

Hayden Panettiere ha annunciato l'uscita del memoir «This Is Me: A Reckoning», in arrivo il 12 maggio, definendolo un passaggio decisivo del suo percorso personale e professionale.

In un'intervista a «Us Weekly», Panettiere ha ammesso quanto sia stato difficile esporsi in prima persona. «È intimidatorio mettere la mia vita completamente in mostra», ha detto, spiegando di non aver mai pensato di scrivere un memoir così presto. «Non credevo che l'avrei fatto mentre sono ancora così giovane».

Il libro nasce dopo circa due anni di lavoro e da un ripensamento profondo. «Per molto tempo sono stati gli altri a raccontare la mia storia», ha spiegato. «Questo libro è l'occasione per dire la mia, alle mie condizioni». Un racconto che promette emozioni contrastanti: «Si riderà un po' e si piangerà un po'».

Dalla fama precoce alle difficoltà vissute lontano dai riflettori, Panettiere ripercorre una carriera iniziata nel 1994 con la soap «Una vita da vivere», esplosa nel 2006 con «Heroes» e proseguita con «Nashville», conclusa nel 2018.

Dopo una pausa di quattro anni, l'attrice è tornata al cinema nel 2022 riprendendo il ruolo di Kirby Reed nella saga «Scream», segnando anche una nuova fase di consapevolezza personale. «Affrontare le difficoltà sotto i riflettori è durissimo», ha concluso. «Ma le sfide che ho vissuto mi hanno resa più forte».