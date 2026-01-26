Hudson Williams Covermedia

Gli attori di «Heated Rivalry» protagonisti a Feltre della staffetta olimpica verso Milano Cortina 2026. Tra tute rosa e bianche, applausi e social in delirio, il pubblico celebra due volti diventati simbolo di una serie cult.

Feltre, domenica. La fiaccola olimpica passa di mano in mano nel cuore del Veneto e, a sorpresa, a portarla sono Connor Storrie e Hudson Williams.

I due attori, stelle della serie «Heated Rivalry», partecipano alla staffetta ufficiale in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, accendendo l'entusiasmo della folla lungo il percorso.

In tuta rosa e bianca, Storrie e Williams si alternano nel trasporto della torcia, sollevandola al cielo tra applausi e smartphone puntati. La tappa di Feltre – una delle più suggestive del viaggio della fiamma – si trasforma così in un momento pop, dove sport e serialità si incontrano senza imbarazzo.

Sui social l'eco è immediata. L'account ufficiale delle Olimpiadi invernali pubblica le immagini della giornata con una didascalia che è già culto: «Olympic flame + Hudson Williams e Connor Storrie come tedofori = absolute cinema». Tra i primi commenti spiccano quelli del creatore della serie, Jacob Tierney, e del team olimpico canadese, a suggellare un endorsement trasversale.

«Heated Rivalry» racconta la storia d'amore intensa e contrastata tra Ilya, hockeista russo pragmatico e inflessibile, e Shane, canadese sensibile e carismatico. Una relazione messa alla prova dalla competizione, dalle aspettative familiari e dalla pressione degli sponsor. Il risultato è un successo travolgente: la serie entra nella Top 250 delle migliori produzioni televisive di sempre su IMDb, con il quinto episodio, «I'll Believe in Anything», valutato con un raro 10 su 10.

Fuori dallo schermo, Storrie e Williams scelgono la riservatezza. Non hanno mai confermato dettagli sulla loro vita privata, nonostante le speculazioni dei fan, alimentate da una chimica che sullo schermo funziona fin troppo bene. Una linea coerente con un racconto che preferisce parlare attraverso i personaggi.

La staffetta olimpica proseguirà fino al 6 febbraio a Milano, pochi giorni prima dell'inaugurazione dei Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio.