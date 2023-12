Heather Parisi

Mediaset dichiara chiusa la querelle con la showgirl, che ritratta le pesanti accuse lanciate contro il talent di Maria De Filippi.

Con un comunicato stampa Heather Parisi ha ritrattato le dichiarazioni rilasciate contro «Amici», il talent di Maria De Filippi.

Nell’intervista rilasciata ad inizio novembre, la showgirl aveva insinuato che le puntate del celebre programma Mediaset fossero pilotate.

«In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, relativamente a un passaggio della mia intervista a «Il Fatto Quotidiano» del 5 novembre 2023, desidero chiarire che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione «Amici» nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivati unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentimento della trasmissione, e più in generale la specificità dei talent televisivi», ha precisato Heather Parisi nel comunicato stampa.

«Stavo tra i giovano, non ne capivo il linguaggio»

«Ho sbagliato con «Amici». La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non è mai stata da me messa in dubbio.».

«Nel corso dell'intervista ho detto che stavo in mezzo ai giovani, ma non ero in grado capirne il linguaggio né di seguirne le istanze, ed ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua», ha aggiunto la showgirl.

«Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo, può capire che è sufficiente questo a farti andare «fuori copione» anche quando un copione non esiste. Ed infatti, io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione».

Dopo l’ammissione di colpevolezza, la bagarre sembra risolta e Mediaset depone le armi. «Prendiamo atto con piacere del chiarimento, consideriamo chiusa la questione».

Covermedia