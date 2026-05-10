Heather Parisi

L'ex ballerina e l'infettivologo continuano a litigare via social: a tenere banco ancora i vaccini.

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Acceso scambio di battute tra Heather Parisi e Matteo Bassetti.

L'ex ballerina ha ammesso che non sarebbe disposta a vaccinarsi per l'Hantavirus, il pericolosissimo virus diffusosi di recente a bordo di una nave da crociera.

«Non andrò in lockdown per Hantavirus. Non mi ingannate con la propaganda «stai uccidendo persone se viaggi o esci di casa"», ha affermato Parisi sulle sue pagine social.

«Non chiedetemi di vaccinarmi per proteggere i più deboli. Questo trucco subdolo e carogna ve lo siete giocato con il Covid e non attacca più. Finitela di prenderci per i fondelli».

Il vaccino non esiste

La risposta di Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, non si è fatta attendere: «Stia tranquilla. Potrà continuare a giocare a fare la virologa».

«Nessuno la vaccinerà perché non esiste un vaccino e neanche una terapia specifica». Bassetti ha poi ricordato la pericolosità del virus: «Sarà per questo che il 50% di chi si contagia con Hantavirus muore. Lo sapeva? Non lo avevano insegnato al corso di virologia fatto su Facebook?».

I due avevano già litigato a colpi di post su X a seguito di una dichiarazione di Bassetti sulle posizioni no vax di Robert Kennedy jr, segretario alla Salute nel governo Trump.

Heather aveva «segnalato» il virologo al presidente degli Stati Uniti in un post: «Presidente, metta sul radar questo professore italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve. Valuti le opzioni, anche le più dure. Lo metta al confino su Substack come ha fatto con il suo collega di merende», riferendosi probabilmente a Roberto Burioni.

Bassetti ha replicato per le rime annunciando conseguenze legali.