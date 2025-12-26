Heather Parisi in un'immagine d'archivio IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Heather Parisi condivide la sua esperienza con la bulimia e il rapporto con le figlie, rivelando come abbia trovato una nuova serenità nella sua vita.

Hai fretta? blue News riassume per te Intervistata da Silvia Toffanin a «Verissimo», Heather Parisi ha confessato di essere «molto felice, oggi posso definirmi serena».

La showgirl, che vive a Hong Kong con i due figli minori, ha parlato della sua passata bulimia e del rapporto distorto con il cibo: «Pesavo 42 chili, non mi piacevo».

Infine è tornata sulla presunta rivalità con Lorella Cuccarini: «Nessuna rivalità. L'ho scoperta io». Mostra di più

Heather Parisi, la showgirl che ha fatto innamorare milioni di italiani negli anni 90, ha recentemente condiviso la sua storia di lotta contro la bulimia e il suo rapporto con le figlie, rivelando una nuova serenità.

Durante un'intervista a «Verissimo» con Silvia Toffanin, la 65enne ha parlato apertamente dei momenti difficili che ha affrontato, tra cui disturbi alimentari e complessità familiari, e di come abbia raggiunto una nuova consapevolezza che le permette di sentirsi finalmente serena.

I disturbi alimentari: «Pesavo 42 chili»

«Sono molto felice, oggi posso definirmi serena», ha dichiarato Heather, sottolineando il lungo percorso che l'ha portata a questo punto. Ha descritto il suo passato con la bulimia, un disturbo che ha segnato profondamente la sua vita quotidiana. «Sono arrivata a pesare 42 chili. Mi vedevo troppo magra e non mi piacevo», ha confessato, evidenziando il rapporto distorto che aveva con il suo corpo.

Heather ha raccontato come il cibo fosse diventato sia un rifugio che un nemico: «Arrivavo a mangiare sempre spaghetti al pomodoro o anche 12 Girelle al giorno».

Questa ammissione rivela la fragilità dietro la sua immagine pubblica, dimostrando che il successo non protegge dal dolore, come ha suggerito «Chi».

Hong Kong e i figli

Da quindici anni, Heather vive a Hong Kong con il compagno e i figli gemelli, Elizabeth e Dylan. «È la mia città ideale», ha detto, esprimendo orgoglio per il figlio, che è stato scelto come portiere dalla nazionale di Hong Kong. Sebbene l'adolescenza dei gemelli presenti delle sfide, il legame con Elizabeth è particolarmente forte: «Abbiamo un rapporto molto stretto».

Il rapporto con le figlie maggiori, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo, è stato più complesso, con momenti di distanza nel corso degli anni. Tuttavia, Heather guarda al futuro con ottimismo:

«Sono molto orgogliosa di loro, sono diventate donne indipendenti. Per il futuro so portare pazienza, sono ottimista».

Cuccarini? «L'ho scoperta io»

Infine ha affrontato una vecchia voce di rivalità con Lorella Cuccarini, chiarendo: «L'ho scoperta io, ho sempre detto che aveva tanto talento da dimostrare. Tra noi non c'è nessuna rivalità».

Con queste parole, la nativa di Los Angeles ha concluso la sua storia di cadute e rinascite, culminata in una nuova pace interiore.