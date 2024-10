Heidi e Leni Klum posano in intimo per Intimissimi. Intimissimi

Heidi e Leni Klum posano, di nuovo, in intimo. I primi servizi avevano suscitato molto clamore, dal momento che Leni è stata fotografata all'età di 18 anni.

Heidi Klum (51 anni) e sua figlia Leni (20 anni) sono state nuovamente fotografate in lingerie sexy. Le foto sono ormai quasi una tradizione di famiglia, iniziata nell'ottobre 2022 quando Leni aveva appena 18 anni.

Ora arriva la nuova pubblicità con loro due in primo piano. Intimissimi mostra «Heidi e Leni» e un cuore sul proprio sito web.

La campagna con madre e figlia ha suscitato polemiche perché Leni era molto giovane nel primo scatto. Ora ne sono previsti altri due all'anno: a novembre e a maggio. Nelle prime due serie di immagini, i temi erano «L'arte dell'opera» e «L'arte del Natale».

«All'antica» contro «progressista»?

Ora Heidi e Leni appaiono in lingerie provocante nei colori Bordeaux scuro e nero classico per «The Art of Film».

La nuova collezione autunno/inverno è stata scattata ancora una volta dallo specialista Rankin, grande amico di Heidi Klum. Il fotografo di moda e ritratti appare regolarmente in «Germany's Next Topmodel» di cui la supermodella è uno dei giudici.

La Klum si è difesa dalle critiche dicendo: «Ci saranno sempre persone con opinioni diverse. Chi è più all'antica e chi pensa in modo progressista. Io mi classificherei con questi ultimi».

A Leni piace farsi fotografare con lei, cosa che la madre prende come un complimento. Intimissimi lancerà presto una nuova campagna con la coppia madre-figlia e una «sorpresa molto speciale».