Heidi Klum

La top model rispedisce al mittente i rumors e attacca: «Il vero giornalismo non esiste più».

Heidi Klum smentisce le voci secondo cui starebbe assumendo appena 900 calorie al giorno.

Attraverso un lungo post su Instagram, la modella tedesca ha rispedito al mittente i rumors, tranquillizzando i fan sulla sua dieta e il suo stile di vita. «Sono tornata a casa e degli amici mi hanno mandato degli articoli secondo cui starei assumendo solo 900 calorie», ha scritto la 50enne sui social. «Prima di tutto, non credo di aver mai dovuto contare le calorie in vita mia, e poi non credete a tutto ciò che leggete», ha ribadito l’ex angelo di Victoria’s Secret. «Non conto le calorie».

Heidi ha poi difeso la scelta di aver condiviso il suo peso su Instagram durante un botta e risposta su Instagram. «Qualcuno mi ha chiesto quanto pesassi, così sono salita sulla bilancia e ho mostrato il mio peso», ha spiegato. «Non lo so. La gente mette insieme le cose e scrive un sacco di str**** ed è davvero triste perché il vero giornalismo non esiste più».

«Basta che una persona scriva qualcosa e altri ci sguazzano sopra ed è davvero triste perché poi qualcuno magari legge e decide di seguire»

Come riporta il Mail Online, Heidi ha condiviso la sua dieta durante una controversa diretta, in cui avrebbe detto ai follower di iniziare la giornata con tre uova in camicia in brodo di pollo caldo. Poi, alla domanda di una fan, è salita sulla bilancia mostrando il suo peso.

I medici raccomandano di assumere 2000 calorie al giorno per le donne e 2500 per gli uomini.

Covermedia