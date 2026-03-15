Heidi Klum Covermedia

La supermodella rivela di essere affetta da Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività: una condizione rivelatasi vantaggiosa nella gestione dei tanti impegni lavorativi.

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Heidi Klum vede l'ADHD come un «superpotere».

Attraverso il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, la star è convinta di essere riuscita a gestire i tanti impegni lavorativi e familiari.

«Vedo l'ADHD come qualcosa di positivo poiché mi ha permesso di fare tante cose contemporaneamente», ha dichiarato la 52enne a Glamour Germania. «È il mio superpotere».

Heidi, madre di quattro figli, ha elaborato una teoria secondo cui il disturbo sia stato uno dei principali fattori che ha contribuito ai suoi successi.

«Forse è istinto, o forse è solo una mia idea. Sono molto iperattiva a causa del mio ADHD», ha detto Heidi. «Riesco a fare mille cose diverse contemporaneamente. Lavoro a molti progetti in parallelo e continuo ad assumerne di nuovi».

L'ADHD si manifesta tipicamente durante l'infanzia ed è associato a difficoltà nella regolazione dell'attenzione, iperattività, iperconcentrazione, impulsività e instabilità emotiva.

Sebbene non avesse mai parlato apertamente della diagnosi, Klum si era più volte definita una «maniaca del lavoro».

«Sono una maniaca del lavoro, una maniaca del controllo», ha dichiarato la top model a People lo scorso luglio. «Sono stata molto concentrata sugli show a cui ho partecipato e mi sono assicurata che tutto ciò che ne derivasse fosse perfetto. Amo quello che faccio».