Leni e la madre Heidi Klum in una foto del giugno 2022. IMAGO/NurPhoto

Heidi Klum ha parlato al quotidiano britannico «Daily Mail» del servizio fotografico in lingerie con la figlia Leni e ha rivelato se la figlia le abbia mai chiesto consigli, o meno, riguardo la propria vita amorosa.

Hai fretta? blue News riassume per te Heidi Klum ha sottolineato ancora una volta quanto sia orgogliosa del servizio in lingerie in cui si è fatta fotografare con sua figlia Leni.

Afferma anche che Leni sta con lo stesso ragazzo da quattro anni.

E la modella tedesca non si sente in dovere di dare consigli sulle relazioni alla figlia. Mostra di più

Heidi Klum è orgogliosa di sua figlia Leni. Non solo per il controverso servizio fotografico in biancheria intima, ma anche per la sua vita amorosa.

Il quotidiano britannico «Daily Mail» ha chiesto alla modella tedesca se parla ai suoi figli di amore e relazioni.

Klum ha spiegato: «Mi sento come se non avessi dato loro alcun consiglio sull’amore. Nessuno è venuto da me a chiedermi il mio parere».

Heidi è sicura che a Leni vada bene così

E ha continuato: «A dire il vero, mia figlia ha un ragazzo da quattro anni. Chi sarei io per darle un consiglio? Penso che se la stia cavando piuttosto bene. È felice e questa è la cosa più importante».

La supermodella ha parlato anche del servizio in lingerie a cui ha partecipato con la figlia. Quando le foto sono state pubblicate, le due donne sono state pesantemente criticate. Sui social è stato scritto, ad esempio, che le immagini erano «disgustose» e «strane».

Heidi ha commentato la campagna pubblicitaria su Instagram già in primavera. «Devo dire che sono davvero molto orgogliosa che mia figlia abbia voluto fare questa campagna con me». Adesso lo sottolinea nuovamente nell'intervista al quotidiano britannico.

«Mi rende orgogliosa che mia figlia si senta a suo agio nella propria pelle, anche davanti a me e intorno a me, perché non è così per tutti i figli». E inoltre ha aggiunto: «Penso che sia fantastico che abbiamo questo bellissimo rapporto».