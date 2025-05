Heidi Klum scioccata per le foto di nudo dei candidati a «Germany's Next Topmodel»

«Germany's Next Topmodel»: Il servizio di nudo Heidi Klum ha invitato lo stilista Kilian Kerner come giudice ospite. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Banchiere di formazione: la scoperta del modello Pierre da Vienna. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Josy trova difficile il servizio di nudo su una Harley. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Kevin si fa tatuare con l'aerografo per il servizio fotografico. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Il duo di stilisti Dsquared2 assiste alla passeggiata decisionale con Heidi Klum. Immagine: ProSieben/Max Montgomery «Germany's Next Topmodel»: Il servizio di nudo Heidi Klum ha invitato lo stilista Kilian Kerner come giudice ospite. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Banchiere di formazione: la scoperta del modello Pierre da Vienna. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Josy trova difficile il servizio di nudo su una Harley. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Kevin si fa tatuare con l'aerografo per il servizio fotografico. Immagine: ProSieben/Max Montgomery Il duo di stilisti Dsquared2 assiste alla passeggiata decisionale con Heidi Klum. Immagine: ProSieben/Max Montgomery

Nel deserto californiano, Heidi Klum lascia cadere tutte le coperture di «Germany's Next Topmodel». Un servizio fotografico fa scalpore, una candidata provoca uno scandalo e alcune favorite devono lasciare lo show inaspettatamente.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Heidi Klum fa scalpore con un servizio fotografico nel deserto californiano per il programma «Germany's Next Topmodel», in cui le modelle hanno posato solo con dei tatuaggi disegnati.

Una candidata è apparsa addirittura completamente nuda sul set.

Nonostante lo scandalo, il modello Pierre ha colpito per la sicurezza di sé e per le sue pose ed è stato ingaggiato per una campagna sui social media.

Dopo decisioni difficili e il sostegno delle celebrità, candidati come Josy e Ray hanno dovuto lasciare lo show dopo che la loro camminata e la loro espressione sono state criticate. Mostra di più

Chi entrerà nella top ten delle modelle e dei modelli del programma televisivo tedesco «Germany's Next Topmodel»? Per riuscirci, i candidati hanno dovuto superare un servizio fotografico di nudo e sfilare in passerella davanti a due icone della moda.

E Heidi Klum si è imposta ancora una volta grazie al supporto degli stilisti Dsquared2 e Kilian Kerner.

Dopo che quest'ultimo ha dato ai candidati un corso accelerato su come posare al meglio sul tappeto rosso, si è seduto accanto alla 51enne nel deserto californiano.

Le modelle e i modelli hanno dovuto depilarsi interamente 24 ore prima, perché la loro pelle sarebbe stata usata come una tela disegnarci sopra tatuaggi artistici con l'aerografo.

Heidi Klum sui tatuaggi: «Urlo sempre mentre me li fanno»

Mentre Heidi Klum ha ammirato i tatuaggi finti, ha rivelato che anche lei ne ha. Tra gli altri, ne ha uno dedicato al marito Tom Kaulitz: il suo nome di battesimo è scritto in modo indelebile all'interno dell'anulare, a quanto pare un'esperienza estremamente dolorosa per lei: «Fa così male farli che urlo sempre».

Ma ha urlato, anche se per altri motivi, anche quando il modello Pierre è apparso improvvisamente sul set completamente svestito. La Klum si è messa la mano davanti al viso e ha gridato: «Pierre! Cosa stai facendo?». Il fotografo Brian Bowen Smith, tuttavia, è stato entusiasta che il viennese si è mostrato sicuro di sé.

Lo stesso Pierre, che non aveva mai fatto il modello prima di quella sfilata, sta apprezzando sempre di più il suo nuovo stile di vita. Il giovane ha impressionato tutti con le sue pose cool su un'antica Harley-Davidson: «Stai lontano da mia moglie!», lo ha avvertito scherzosamente il fotografo.

«Ti senti esaltato? Lo vediamo!», si entusiasma lo stilista Kerner, che ha prenotato immediatamente Pierre per una campagna sui social media. Heidi Klum ha previsto addirittura una carriera al top per il 22enne: «Potrebbe essere il prossimo Marcus Schenkenberg!».

La top ten di «Germany's Next Topmodel»

Per Kevin (24 anni) e Ray (30 anni) tutto era ancora in gioco, perché solo uno di loro potrà rimanere dopo lo shootout: «Siamo entrambi estremamente ambiziosi e vogliamo andare lontano», ha detto Ray, scagliandosi contro il suo rivale Kevin: «Ma lui è pronto a fare qualsiasi cosa per arrivarci, io no».

Il riccioluto Kevin è stato estremamente disinvolto sulla moto e si è guadagnato gli elogi di Heidi: «È bellissimo!». Le cose non sono andate altrettanto bene per Ray: «Troppo sedere», brontola la mamma modella.

Kilian Kerner: «L'espressione sul suo viso è sempre la stessa». Quindi, a suo avviso, il suo viaggio su «Germany's Next Topmodel» è finito.

Lo stesso vale per Josy di Monaco: la 19enne ha avuto bisogno di troppi tentativi per ottenere una buona foto. Non è riuscita nemmeno a impressionare Heidi Klum nella camminata finale (in abiti del duo di stilisti Desquared2): «La camminata era troppo formosa, troppo spinta e giocosa», ha detto la 51enne.

Ma per Josy, il cui fratello maggiore Jonathan ha anche gareggiato ed è stato eliminato nella decima puntata, la gratitudine prevale sulla frustrazione: «Penso solo che sia stato bello essere qui».

La top ten 2025 è ora completata: Aaliyah, Canel, Daniela, Magda e Zoe per le donne e Eliob, Jannik, Kevin, Moritz e Pierre per gli uomini.