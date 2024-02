«Ho avuto una relazione in cui sono stata tradita dall'inizio alla fine»: è la confessione di Heidi Klum nel podcast «Call her Daddy». Screenshot Youtube

Heidi Klum ha parlato apertamente della sua vita amorosa in un podcast. La modella tedesca ha raccontato di una strana esperienza che ha avuto durante un appuntamento. E ha confessato di essere stata tradita per anni durante una relazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Heidi Klum ha parlato apertamente della sua vita amorosa e sessuale nel podcast «Call her Daddy»

La conduttrice di podcast Alexandra Cooper è nota per svelare i segreti più intimi dei suoi ospiti.

Ma la presentatrice difficilmente si aspettava questa confessione: la boss di «Germany's Next Topmodel» è stata tradita per quattro anni – e lo ha sempre saputo. Mostra di più

A Heidi Klum piace chiacchierare di amore e sesso, come ama anche mostrarsi senza veli sul suo account Instagram. Non c'è quindi da stupirsi che la 50enne sia stata ospite di «Call her Daddy».

Il podcast di Alexandra Cooper è attivo dal 2018. E la presentatrice è nota per aver suscitato confessioni intime dai suoi ospiti.

Anche se questa volta è stata la conduttrice stessa ad essere ripetutamente sorpresa dalle dichiarazioni della persona di fronte a lei.

Il «würstel» nella scatola dei popcorn

Cooper ha chiesto a Klum: «Qual è la cosa più strana che un uomo ha fatto per attirare la tua attenzione?»

E la modella tedesca ha risposto: «Ha messo il suo "würstel" nella mia scatola di popcorn».

E non è finita qui. Heidi ha confessato molti più dettagli sulle sue relazioni di quanto avesse immaginato.

La boss di «GNTM» Heidi Klum e il musicista dei «Tokio Hotel» Tom Kaulitz sono sposati dal 2019. Janet Mayer/Startraksphoto.com

Ad un certo punto la capa del programma televisivo «Germany's Next Top Model» ha detto: «Non importa quanto tu possa amare qualcuno, non sarà automatico che l'altra persona ti ami, tanto quanto tu ami lei».

Inizialmente alla conduttrice non era chiaro cosa intendesse esattamente la sua interlocutrice, ma la modella si è spiegata subito: «Ho avuto relazioni in passato in cui ho amato incredibilmente e ci ho messo tutto. E a volte ti rendi conto che non otterrai la stessa cosa in cambio».

Una dichiarazione che vede d'accordo Cooper, che ha ribattuto: «Sì, bisogna trovare qualcuno che ti ami tanto quanto tu ami l’altra persona. Se non lo fa, allora c'è qualcosa che non va».

Heidi è stata tradita per quattro anni

E così per Heidi tutti i filtri sono crollati: «Ho avuto una relazione in cui sono stata tradita per quattro anni. Dall'inizio alla fine, sempre», ha rivelato.

La presentatrice ha voluto sapere come l'ha scoperto. «Ho avuto l'opportunità di controllare le sue e-mail, cosa che non avevo mai fatto prima, e lì ho trovato molte cose».

In realtà, secondo la 50enne nel profondo lo ha sempre saputo che qualcosa non andava. «C'era sempre una brutta sensazione nel mio stomaco».

Heidi non ha voluto nominare chi fosse la persona che l'ha tradita per tutto quel tempo, ma se si dà un'occhiata all'elenco dei nomi dei suoi ex fidanzati e amanti, si può facilmente immaginare a chi si potrebbe riferire.

Oggi però conta soprattutto una cosa, che Klum sembra più felice che mai. Nel maggio 2018 ha reso pubblica la sua relazione con il musicista dei «Tokio Hotel» Tom Kaulitz, con cui si è sposata un anno dopo.