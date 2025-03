Helen Mirren KEYSTONE

L'attrice, protagonista della nuova serie crime «MobLand», crede che andrebbero affidati più ruoli da spie alle donne.

Covermedia Covermedia

Helen Mirren attacca furiosamente il personaggio di James Bond, bollandolo come «sessista».

L'attrice 79enne è tra le protagoniste del nuovo crime drama «MobLand», distribuito da Paramount+ e prodotto da Guy Ritchie.

Mirren è la matriarca di un giro di criminalità nella serie tv, con altre grandi star come Pierce Brosnan, che interpreta il marito.

In un'intervista con il The Evening Standard, Helen ha parlato della nuova serie, distanziandola dai film della saga 007 e aggiungendo che andrebbero affidati più ruoli chiave alle donne nei panni di spie segrete. Secondo la star, l'intero concetto di James Bond è intriso e nato da un profondo sessismo.

«Le donne sono sempre state una parte fondamentale e incredibilmente importante nei servizi segreti, lo sono sempre state. E molto coraggiose. Basti pensare a cosa hanno fatto le donne nella Resistenza francese, sono state incredibilmente coraggiose», ha affermato. «Quindi racconterei storie vere su donne straordinarie che hanno lavorato in quel mondo».

Mirren e Brosnan torneranno a lavorare insieme in un adattamento Netflix di «The Thursday Murders Club», film tratto dal romanzo di Richard Osman. Il personaggio di Helen è una spia in pensione, mentre Ron Ritchie (Brosnan) è un ex leader sindacale: i due si uniranno ad altri personaggi per risolvere crimini irrisolti.