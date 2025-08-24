  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Si cerca ancora 007 Helen Mirren si oppone a un James Bond donna, ecco perché

ai-scrape

24.8.2025 - 20:19

L'attrice britannica Helen Mirren (foto d'archivio).
L'attrice britannica Helen Mirren (foto d'archivio).
KEYSTONE

Mentre Amazon è ancora alla ricerca di un nuovo 007, Helen Mirren ha espresso la sua opinione contraria all'idea di un James Bond donna. Nonostante consideri la saga sessista, l'attrice britannica ha sottolineato l'importanza di mantenere l'identità originale del personaggio.

Alessia Moneghini

24.08.2025, 20:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Di recente Helen Mirren ha dichiarato che non ritiene appropriato che il prossimo James Bond sia interpretato da una donna.
  • Secondo l'attrice il personaggio ha un così specifico immaginario che non può essere cambiato facilmente.
  • Il nuovo produttore Amazon è ancora alla ricerca di un successore per Daniel Craig, ma ha assicurato che resterà fedele alla tradizione.
Mostra di più

Di recente Helen Mirren ha condiviso la sua opinione sul futuro della saga di 007.

Come cita «Sky TG24», l'attrice britannica ha dichiarato in un'intervista a «Saga Magazine» che, nonostante il suo forte sostegno al femminismo, non ritiene appropriato che il prossimo James Bond sia interpretato da una donna.

«James Bond deve rimanere James Bond», ha affermato, spiegando che il personaggio creato da Ian Fleming è profondamente radicato in un immaginario specifico che non può essere facilmente modificato.

L'idea di una donna nel ruolo dell'agente segreto ha suscitato dibattiti tra pubblico e critica. Alcuni vedono questa possibilità come un'evoluzione naturale, mentre altri la considerano incoerente con la tradizione del personaggio.

Una saga «sessista» e fedele alla tradizione

La vincitrice dell'Oscar per il suo ruolo in «The Queen», che in passato ha criticato la saga definendola «sessista», ha ribadito la sua posizione, affermando di non aver mai apprezzato il modo in cui le donne sono rappresentate nei film dell'agente segreto.

Con oltre 60 anni di storia e 25 film, la saga di James Bond sta attraversando un periodo di cambiamento. I diritti sono stati acquisiti da Amazon MGM Studios, segnando la fine dell'era dei produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Nonostante le discussioni sull'identità del prossimo 007, lo studio ha assicurato che il franchise rimarrà fedele alla tradizione. Il 26esimo film, diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, è attualmente in fase di casting per trovare il successore di Daniel Craig.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Ondata di caldo in Spagna, la più intensa mai registrata
Una tempesta notturna scuote la costa romagnola lasciando danni e paura

Le ultime su James Bond

Dopo il passaggio ad Amazon. Steven Knight scriverà il prossimo film di «James Bond»

Dopo il passaggio ad AmazonSteven Knight scriverà il prossimo film di «James Bond»

Cinema. Denis Villeneuve dirigerà il nuovo film di James Bond

CinemaDenis Villeneuve dirigerà il nuovo film di James Bond

Ecco i nomi più probabili. Rivoluzione James Bond: il nuovo regista potrebbe essere Nolan (ma non Christopher)

Ecco i nomi più probabiliRivoluzione James Bond: il nuovo regista potrebbe essere Nolan (ma non Christopher)

Altre notizie

Ecco quali. Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti

Ecco qualiUn'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti

Colpa di Magnini?. Ecco la vera ragione dell'esclusione di Federica Pellegrini da «Ballando con le Stelle»

Colpa di Magnini?Ecco la vera ragione dell'esclusione di Federica Pellegrini da «Ballando con le Stelle»

Rom-com. Blake Lively torna con «The Survival List»

Rom-comBlake Lively torna con «The Survival List»