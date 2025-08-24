L'attrice britannica Helen Mirren (foto d'archivio). KEYSTONE

Mentre Amazon è ancora alla ricerca di un nuovo 007, Helen Mirren ha espresso la sua opinione contraria all'idea di un James Bond donna. Nonostante consideri la saga sessista, l'attrice britannica ha sottolineato l'importanza di mantenere l'identità originale del personaggio.

Hai fretta? blue News riassume per te Di recente Helen Mirren ha dichiarato che non ritiene appropriato che il prossimo James Bond sia interpretato da una donna.

Secondo l'attrice il personaggio ha un così specifico immaginario che non può essere cambiato facilmente.

Il nuovo produttore Amazon è ancora alla ricerca di un successore per Daniel Craig, ma ha assicurato che resterà fedele alla tradizione. Mostra di più

Di recente Helen Mirren ha condiviso la sua opinione sul futuro della saga di 007.

Come cita «Sky TG24», l'attrice britannica ha dichiarato in un'intervista a «Saga Magazine» che, nonostante il suo forte sostegno al femminismo, non ritiene appropriato che il prossimo James Bond sia interpretato da una donna.

«James Bond deve rimanere James Bond», ha affermato, spiegando che il personaggio creato da Ian Fleming è profondamente radicato in un immaginario specifico che non può essere facilmente modificato.

L'idea di una donna nel ruolo dell'agente segreto ha suscitato dibattiti tra pubblico e critica. Alcuni vedono questa possibilità come un'evoluzione naturale, mentre altri la considerano incoerente con la tradizione del personaggio.

Una saga «sessista» e fedele alla tradizione

La vincitrice dell'Oscar per il suo ruolo in «The Queen», che in passato ha criticato la saga definendola «sessista», ha ribadito la sua posizione, affermando di non aver mai apprezzato il modo in cui le donne sono rappresentate nei film dell'agente segreto.

Con oltre 60 anni di storia e 25 film, la saga di James Bond sta attraversando un periodo di cambiamento. I diritti sono stati acquisiti da Amazon MGM Studios, segnando la fine dell'era dei produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Nonostante le discussioni sull'identità del prossimo 007, lo studio ha assicurato che il franchise rimarrà fedele alla tradizione. Il 26esimo film, diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, è attualmente in fase di casting per trovare il successore di Daniel Craig.

