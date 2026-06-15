Helen Mirren Covermedia

L'attrice premio Oscar interviene sulle indiscrezioni che circondano la star di «MobLand» e difende il suo metodo di lavoro sul set.

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Helen Mirren non ha dubbi su Tom Hardy.

Intervistata da Variety dopo le recenti indiscrezioni sul protagonista di «MobLand», l'attrice ha assicurato che tornerebbe a lavorare con lui «in un battito di ciglia», definendolo «un attore straordinario».

La protagonista dello show ha preso apertamente posizione a favore del collega, finito al centro di voci su presunti attriti con la produzione durante la lavorazione della seconda stagione.

«Amo Tom, penso che sia un attore straordinario», ha dichiarato. La star di «The Queen» non ha affrontato direttamente le accuse, ma ha suggerito che ogni interprete abbia un approccio diverso al proprio lavoro. «Alcuni arrivano al risultato più rapidamente di altri. Finché ciò che si vede sullo schermo è fantastico, per me va bene qualsiasi metodo».

Le sue parole arrivano dopo settimane di indiscrezioni secondo cui Hardy avrebbe avuto contrasti con lo showrunner Jez Butterworth e sarebbe stato spesso in ritardo durante le riprese.

Nello stesso periodo, la Mirren aveva già mostrato pubblicamente la propria vicinanza pubblicando su Instagram una foto del collega accompagnata dal messaggio «Love you now and always».

Nel frattempo, le voci su un possibile allontanamento della star di «Mad Max: Fury Road» sono state ridimensionate. Secondo Variety, Hardy non sarebbe stato licenziato e sarebbero ancora in corso discussioni sul suo coinvolgimento nelle future stagioni della serie.

Anche la Mirren guarda avanti. L'attrice si è detta fiduciosa sulla possibilità di vedere nuovi episodi di «MobLand», sottolineando che gli scontri creativi fanno parte del processo quando lavorano insieme personalità artistiche forti.

«Andremo avanti, assolutamente. E sarà ancora migliore», ha assicurato.