Helen Mirren: «Voglio invecchiare in modo vergognoso»

La star affronta la terza età con serenità.

Helen Mirren non teme il trascorrere del tempo. Tutt’altro: per la storica attrice britannica, 75, invecchiare è un privilegio e una fase della vita da apprezzare e da godere fino in fondo.

«Voglio invecchiare in modo vergognoso», ha dichiarato ad Harper’s Bazaar. «Non mi interessa farlo con grazia». Per Helen invecchiare «è un motivo di festa e la realtà è che si tratta di un’avventura senza fine. Questo è ciò che mi piace».

La quarantena e i cambiamenti

Durante la quarantena, la star non si è lasciata andare, ma ha sperimentato su se stessa nuovi look. «Ogni giorno, mi alzavo mettendo un filo di make up, mi sistemavo i capelli, mi toglievo il pigiama e mi mettevo dei vestiti “veri”. Non per uscire nel mondo, ma per stare a casa».

«Non sono il tipo di persona che fa la stessa cosa ogni giorno», ha aggiunto. «Nemmeno per la mia routine di bellezza. Un giorno mi piace portare un rossetto rosa, un altro un rosso brillante, e altri giorni invece non metto niente. E mescolo sempre le mie creme idratanti».

Helen e il marito Taylor Hackford intanto approfittano della clausura forzata per mantenersi in forma. «Entrambi abbiamo adottato quotidianamente i nostri programmi di esercizio. Io, per esempio, facevo ogni giorno yoga e pilates. Per noi è stata una grande opportunità per ripartire da zero».