Helena Bonham Carter. Covermedia

L'attrice britannica si unisce al cast della quarta stagione della serie HBO creata da Mike White. Le riprese porteranno «The White Lotus» tra Parigi, Cannes e la Costa Azzurra, con un hotel iconico come fulcro della storia.

Covermedia Covermedia

Nuovo colpo di scena per «The White Lotus».

Helena Bonham Carter entra ufficialmente nel cast della quarta stagione della serie HBO, affiancando Steve Coogan in quello che si preannuncia come uno dei capitoli più glamour dello show. Due volte candidata all'Oscar, Bonham Carter è uno dei tre nuovi nomi annunciati, insieme a Chris Messina e Marissa Long. Messina è noto al pubblico televisivo per «Sharp Objects» e «The Mindy Project», oltre al film «Julie & Julia», mentre Long arriva dal mondo della moda e ha all'attivo solo un cortometraggio come attrice.

Il trio raggiunge i già confermati Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig e AJ Michalka. Come da tradizione della serie, i dettagli sui personaggi restano rigorosamente top secret.

La grande novità è l'ambientazione. Dopo le Hawaii, la Sicilia e la Thailandia, la quarta stagione di «The White Lotus» si svolgerà in Francia, con tappe che includono Parigi e il Festival di Cannes. Il cuore narrativo sarà però il Château de La Messardière, storico hotel ottocentesco in stile mediterraneo affacciato sulla baia di Saint-Tropez, simbolo di un lusso discreto e stratificato, perfetto per i giochi di potere e le ipocrisie che la serie ama smascherare.

Bonham Carter arriva da un periodo particolarmente intenso: di recente è apparsa nella miniserie Netflix tratta da Agatha Christie «The Seven Dials» e sarà presto protagonista di «Enola Holmes 3». Nel corso della sua carriera ha ottenuto due nomination agli Academy Awards, come miglior attrice per «Le ali dell'amore» nel 1998 e come miglior attrice non protagonista per «Il discorso del re» nel 2011.

Il successo dello show, creato da Mike White, non accenna a diminuire. La terza stagione ha registrato nuovi record di ascolti e ha conquistato 23 candidature agli Emmy. Resta invece un punto interrogativo su quale personaggio tornerà a fare da filo conduttore tra le stagioni, mentre è già certo l'addio del compositore Cristóbal Tapia de Veer, che ha dichiarato di non voler tornare dopo i contrasti con White. «Credo che il nostro ultimo litigio sia stato definitivo», ha raccontato al New York Times.

Tra new entry di peso, location da sogno e tensioni creative, «The White Lotus 4» promette di trasformare la Costa Azzurra nel prossimo teatro di desideri, segreti e privilegi messi a nudo. Un'estate francese, questa volta, tutt'altro che rilassante.