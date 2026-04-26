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Ecco come mai Helena Bonham Carter lascia il set di «The White Lotus 4»

Covermedia

26.4.2026 - 13:00

Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter

Il ruolo dell'attrice inglese verrà ripensato e assegnato a una nuova interprete.

Covermedia

26.04.2026, 13:00

26.04.2026, 13:17

Helena Bonham Carter esce a sorpresa dal cast di «The White Lotus 4».

A riprese in corso, l'attrice inglese si è tirata fuori dalla serie cult targata HBO per problemi inerenti al personaggio assegnatole. Il ruolo verrà riscritto e sarà scelta una nuova interprete.

Un portavoce di HBO ha spiegato in un comunicato affidato a Deadline: «Con le riprese della quarta stagione di The White Lotus appena iniziate, era diventato evidente che il personaggio creato da Mike White per Helena Bonham Carter non corrispondesse alla realtà una volta sul set».

«Il ruolo è stato quindi ripensato, è in fase di riscrittura e verrà assegnato a una nuova attrice nelle prossime settimane».

«HBO, i produttori e Mike White sono dispiaciuti nel non poter più lavorare con lei, ma restano suoi grandi ammiratori e sperano vivamente di collaborare presto con la leggendaria attrice in un altro progetto».

Ecco chi fa parte del cast

Del cast della quarta stagione fanno parte Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel e Steve Coogan, con Heather Graham e Rosie Perez aggiunte poco prima dell'inizio delle riprese.

La quarta stagione dello show sarà ambientata in un resort di lusso in Francia. Le riprese avverranno nella riviera francese, tra Cannes, St. Tropez e Monaco. Alcune scene invece verranno girate a Parigi.

«The White Lotus» ha debuttato su HBO nel 2021. Le precedenti stagioni sono state ambientate alle Hawaii, in Italia e in Thailandia.

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