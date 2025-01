Henry Cavill

L'attore di «Superman» e la compagna Natalie Viscuso sono stati fotografati con un passeggino in Australia.

Covermedia Covermedia

Henry Cavill è diventato papà per la prima volta.

A confermare la news è People magazine dopo la pubblicazione di alcune foto da parte del Daily Mail in cui si vedevano l'attore e la compagna Natalie Viscuso con un passeggino in Australia.

È probabile che i due si siano fidanzati ufficialmente e siano prossimi al grande passo delle nozze: Natalie infatti appare nelle foto con un vistoso anello di diamanti all'anulare sinistro.

Non è stato diffuso nessun dettaglio sul bebè, come nome, sesso o data di nascita.

L'attore di «Superman», 41 anni, aveva annunciato lo scorso aprile di essere in attesa del suo primo figlio durante un'intervista con Access Hollywood, in cui si era detto «molto entusiasta. Io e Natalie siamo molto molto felici».

«Sono molto felice in amore e nella vita»

I due si frequentano dal 2021. Henry ha reso pubblica la relazione su Instagram, postando una foto con Natalie durante una partita di scacchi.

«Questo sono io che sembro tranquillamente sicuro di me poco prima che il mio splendido amore Natalie mi distrugga a scacchi», ha scritto all'epoca.

«Sono molto felice in amore e nella vita. Te ne sarei enormemente grato se tu fossi felice con me. Se non puoi, almeno sii orgogliosa di te stessa e sii la versione migliore di te stessa».

Natalie ha lavorato in passato alla Legendary Entertainment, la società di produzione che ha realizzato vari film in cui ha recitato Henry, tra cui «L'uomo d'acciaio» e «Enola Holmes».

Henry è attualmente in Australia per le riprese del live-action «Voltron».