Herbert Ballerina

Dall'intervista a «Vanity Fair» ai nuovi progetti tv, tra il format «Cena di classe» e l'ipotesi Sanremo 2027, ecco chi è il comico e attore Herbert Ballerina.

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Defilato, fuori tempo, apparentemente fuori asse: è proprio lì che Herbert Ballerina costruisce la sua forza comica.

L'attore marchigiano, diventato un volto cult accanto a Maccio Capatonda, ha trasformato l'imbarazzo in una cifra precisa, riconoscibile e replicabile anche nei contesti televisivi più popolari.

Nel racconto affidato a «Vanity Fair» emerge una consapevolezza chiara: il ruolo di spalla non è un limite, ma una posizione strategica. «La comicità nasce dall'imbarazzo», spiega, indicando in quella tensione sospesa il meccanismo che genera il riso.

Un linguaggio fatto di pause, esitazioni e tempi spezzati, lontano dalla battuta immediata e più vicino a una costruzione quasi involontaria della scena.

Il sodalizio con Stefano De Martino

In questo equilibrio si inserisce il sodalizio con Stefano De Martino. Nei programmi d'intrattenimento più recenti, la sua presenza funziona come contrappunto: mentre la conduzione mantiene il ritmo, l'intervento laterale crea deviazioni imprevedibili. Non invade mai il centro, ma lo modifica, diventando un elemento strutturale del format.

Parallelamente prende forma «Cena di classe», progetto costruito come una rimpatriata tra ex compagni di scuola, dove riemergono tensioni, ricordi e dinamiche irrisolte.

Qui la comicità si sviluppa per accumulo e disagio, con situazioni quotidiane che scivolano progressivamente nel surreale. In questo percorso si inserisce anche il riferimento, emerso nell'intervista, a un possibile coinvolgimento nel Festival di Sanremo 2027.

Lo sviluppo di «Cena di classe» proseguirà nei prossimi mesi con possibili sbocchi televisivi, mentre continuano le collaborazioni nei programmi guidati da De Martino e si aprono prospettive legate a eventi di primo piano come Sanremo 2027.