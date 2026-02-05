Herbert Ballerina

Dal backstage alla prima serata, un percorso condiviso.

Herbert Ballerina racconta l'inizio televisivo.

Il comico molisano, classe 1981, ripercorre l'avvio del lavoro accanto a Stefano De Martino, chiarendo come si sia costruita un'intesa professionale diventata stabile nel tempo.

L'attore e comico, all'anagrafe Luigi Luciano, colloca l'incontro in una fase di transizione creativa, quando la comicità cercava nuovi spazi televisivi e un ritmo diverso.

Il primo contatto nasce nei programmi di Rai 2, dove De Martino stava definendo una cifra personale.

Ballerina ha spiegato in interviste a testate di settore che l'affinità è maturata sul campo, grazie a tempi comici compatibili e a una gestione corale della scena.

In un colloquio con SuperGuidaTV ha osservato che Stefano De Martino «ha scelto di circondarsi di linguaggi differenti», favorendo una comicità laterale e non invasiva.

La collaborazione prende forma con «Bar Stella» e si rafforza in «Stasera tutto è possibile», contesti nei quali Herbert Ballerina costruisce interventi riconoscibili senza sovraesposizione.

La successiva presenza in «Affari tuoi» segna un'ulteriore evoluzione: non una spalla tradizionale, ma un innesto capace di alleggerire il format e creare pause narrative, come riportato anche dalla stampa televisiva.

Oggi Herbert Ballerina prosegue il percorso all'interno dei format Rai legati a Stefano De Martino, consolidando una posizione di continuità nell'intrattenimento di prima serata, tra ironia surreale e misura espressiva.