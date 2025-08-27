  1. Clienti privati
Film Herzog commosso per il Leone d'oro a Venezia: «Sono un soldato del cinema»

SDA

27.8.2025 - 20:32

«Pronto a mangiarmi le scarpe se ce n'è un altro come lui»: così Francis Ford Coppola a proposito di Werner Herzog al Mostra del cinema di Venezia.
Keystone

«Ho sempre cercato di raggiungere una forma poetica profonda, fare qualcosa che potesse essere quasi trascendentale, forse può sembrare strano, ma sono un buon soldato del cinema».

Keystone-SDA

27.08.2025, 20:32

27.08.2025, 20:51

«Questo per me significa perseveranza, coraggio e anche un senso del dovere e questo è infine quello che mi ha portato qui. Grazie». Lo ha detto un commosso Werner Herzog ricevendo il Leone d'oro alla carriera da Francis Ford Coppola, che si è detto «pronto a mangiarmi la scarpa se ce n'è un altro come lui».

«Ha inventato categorie che ancora non hanno un nome» ha detto di lui Coppola sottolineando che con la sua arte «potrebbe riempire le pagine di una enciclopedia».

Herzog, accolto da una standing ovation dalla sala, ha versato anche qualche lacrima mentre vedeva scorrere sul grande schermo le immagini dei suoi film.

Biennale. Gal Gadot e Gerard Butler assenti alla Mostra del cinema di Venezia, ecco perché

82esima edizione. Domani al via la mostra del cinema di Venezia con l'ombra di Gaza

Film. La Mostra del cinema di Venezia si apre con due presidenti della Repubblica

Per via del tumore. Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»

«La perdita è stata uno shock». La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione

