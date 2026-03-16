Alec Baldwin con Hilaria Baldwin

Dopo un taglio di circa 920 mila euro, la famiglia Baldwin pensa alla West Coast: «Abbiamo bisogno di nuova energia».

Covermedia Covermedia

Hilaria Baldwin porta i social dentro una trattativa immobiliare milionaria. La moglie di Alec Baldwin ha deciso di promuovere online la vendita della loro villa negli Hamptons, attualmente sul mercato per circa 18,4 milioni di euro.

A pochi mesi dal taglio di prezzo di circa 920 mila euro, Baldwin ha pubblicato un appello ai suoi follower invitandoli a considerare la costa Est per acquistare casa.

«La nostra famiglia sta per intraprendere una nuova avventura, e questo significa che stiamo vendendo la nostra casa negli Hamptons», scrive sui social l'ex istruttrice di yoga. «È dolceamaro, perché abbiamo costruito lì tantissimi ricordi meravigliosi, ma siamo anche entusiasti del prossimo capitolo della nostra vita».

Nel messaggio Baldwin non nasconde l'emozione legata alla decisione: «Anche se ci dispiace lasciarla, sappiamo che i prossimi proprietari la ameranno quanto l'abbiamo amata noi. Ho voluto condividerla qui perché è davvero un piccolo paradiso».

Una grande tenuta immersa nel verde

La proprietà è una grande tenuta immersa nel verde, acquistata dall'attore di «30 Rock» e dalla moglie nel 1996 per circa 1,6 milioni di euro. Quasi vent'anni dopo, la coppia aveva provato a venderla per circa 26,7 milioni di euro.

Dopo diversi tentativi e cambiamenti di strategia sul mercato immobiliare, la villa è stata nuovamente messa in vendita nel gennaio di quest'anno per circa 18,3 milioni di euro.

Secondo l'annuncio immobiliare, nella residenza di circa 929 metri quadrati «vi attende uno stile di vita in una tenuta elegante senza pari». La casa dispone di cinque camere da letto e sei bagni.

Non è ancora chiaro dove la famiglia Baldwin si trasferirà dopo aver lasciato gli Hamptons, ma l'ipotesi di un futuro sulla West Coast sembra sempre più concreta.

Lo scorso anno Hilaria Baldwin aveva parlato apertamente del desiderio di cambiare vita insieme al marito e ai loro sette figli. «Non vogliamo più crescere i nostri figli negli Hamptons», aveva raccontato a Gurus Magazine. «Stiamo valutando Los Angeles. Si tratta di trovare nuova energia, un nuovo inizio».