Hilary Duff Promuove «The Lucky Me Tour»

L'attrice e cantante annuncia «The Lucky Me Tour», al via il 22 giugno dalla Florida. È il primo tour globale dopo quasi due decenni e arriva a pochi mesi dall'uscita del nuovo album «Luck... or Something».

Covermedia

Hilary Duff torna ufficialmente sul palco con un tour mondiale che segna il suo grande rientro nella musica live dopo 18 anni.

L'artista ha annunciato su Instagram «The Lucky Me Tour», una serie di date internazionali che partirà il 22 giugno da West Palm Beach, in Florida, per concludersi il 12 febbraio 2027 a Città del Messico.

Dopo dieci anni di pausa discografica, la star di «Younger» ha pubblicato lo scorso novembre il singolo «Mature» e si prepara a lanciare il suo sesto album in studio, «Luck... or Something», in uscita il 20 febbraio.

Un ritorno costruito passo dopo passo, anticipato dalla mini tournée «Small Rooms, Big Nerves», quattro date a gennaio che l'hanno riportata al centro della scena musicale.

Ad accompagnare l'annuncio, parole che raccontano più di una semplice tournée: «Il nome dice tutto. Mi sento davvero fortunata a tornare su un palco davanti a tutti voi, persone meravigliose. Non vedo l'ora! Ci vediamo al Lucky Me Tour...».

«The Lucky Me Tour» toccherà i principali palazzetti di Nord America, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. La prevendita aprirà la prossima settimana.

L'ultimo tour mondiale di Hilary Duff risale al 2007-2008, quando portò in giro «The Dignity Tour». Da allora, la musica ha lasciato spazio al cinema e alla televisione, con ruoli di successo e una carriera consolidata come attrice.

Negli ultimi concerti, la cantante ha alternato i nuovi brani ai pezzi che hanno segnato un'epoca pop, da «Wake Up» a «Come Clean», fino a un finale che ha fatto vibrare la nostalgia collettiva: «What Dreams Are Made Of», registrata per la colonna sonora del film «Lizzie McGuire – Da liceale a popstar» del 2003.

Prima dell'inizio del tour mondiale, la 38enne sarà protagonista di una mini residency al The Venetian di Las Vegas questo weekend.