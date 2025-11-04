  1. Clienti privati
«Sono fiera di me» Hilary Swank si racconta, dalla roulotte agli Oscar

Covermedia

4.11.2025 - 13:00

Hilary Swank
Hilary Swank
Covermedia

L'attrice premio Oscar riflette sul proprio percorso di vita e invita i fan a celebrare i loro traguardi: «Non c'è mai un momento di arrivo: esiste solo una vita di viaggio».

Covermedia

04.11.2025, 13:00

04.11.2025, 13:23

Hilary Swank è tornata alle origini con un post su Instagram che ha commosso i fan di tutto il mondo: uno scatto sul lago in cui è cresciuta, a Bellingham, nello Stato di Washington, accompagnato da parole che sanno di gratitudine e consapevolezza.

«Sono cresciuta su questo lago e la vita allora sembrava molto diversa», scrive l'attrice due volte premio Oscar, oggi 51enne. «Cerco di concedermi dei momenti di pausa per guardare indietro e vedere quanto lontano sono arrivata, e permettermi di sentirmi fiera, oltre alla enorme montagna di gratitudine che porto con me».

Da una roulotte a Hollywood, Swank ha costruito la propria carriera con determinazione e talento, fino a conquistare due Oscar – uno per «Boys Don't Cry» e l'altro per «Million Dollar Baby». Oggi la sua vita è profondamente cambiata e l'attrice riflette sulle differenze tra la sua infanzia e quella dei suoi gemelli di due anni, Aya e Ohm.

«Pedalavo sulla stessa strada dove ora porto a spasso i miei cani e i miei bambini», racconta. «L'infanzia dei miei figli è ovviamente molto diversa dalla mia, ma cerco di ispirare in loro lo stesso senso di meraviglia e di sogno che avevo da bambina, quando attraversavo in bici un quartiere molto diverso dal parco di roulotte in cui vivevo».

Nel suo messaggio, Swank invita anche i follower a fermarsi e riflettere sui propri progressi: ««Siamo così presi dal cammino da dimenticare di voltarci indietro e vedere quanta strada abbiamo percorso. Perché, in fondo, non c'è una meta finale: c'è solo il viaggio, che è la vita stessa».

