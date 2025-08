Hilary Swank sul sed di Million Dollar Baby con Morgan Freeman. Imago

L'attrice premio Oscar, Hilary Swank, è stata onorata con l'Humanitarian Award dalla Andrea Bocelli Foundation per il suo impegno nel sociale. In una recente intervista ha riflettuto sulle sfide personali che hanno forgiato la sua carriera e la sua vita.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Hilary Swank è stata premiata con l'Humanitarian Award della Andrea Bocelli Foundation, celebrando il suo impegno umanitario e il suo profondo legame con l'Italia.

La sua vita è stata segnata da sacrifici e difficoltà, vissuti accanto alla madre, che l’hanno resa un simbolo di resilienza e determinazione.

Due volte premio Oscar, Swank continua oggi a raccontare storie di outsider e si dice ispirata da nuove prospettive, soprattutto da quelle dei bambini. Mostra di più

Hilary Swank, celebre per i suoi due Oscar, è tornata sotto i riflettori non per un nuovo film, ma per il suo impegno umanitario. Ha ricevuto l'Humanitarian Award durante il gala della Andrea Bocelli Foundation, un evento che celebra l'unione tra musica e solidarietà.

L'attrice ha sempre avuto un forte legame con l'Italia, il primo Paese che ha visitato a 16 anni. «Ho visitato il Bel Paese così tante volte che ho perso il conto. Ho trascorso mesi qui per le riprese della serie Trust di Danny Boyle, e il mio amore per questo posto è cresciuto sempre di più. Le persone, il cibo, la musica, il cinema: tutto è semplicemente divino», ha raccontato in un'intervista a «La Repubblica».

Una vita difficile

La sua vita è stata segnata da sacrifici e sfide che hanno contribuito a formare la donna e l'artista che è oggi. Dopo il divorzio dei suoi genitori, ha vissuto momenti di precarietà, arrivando a vivere con sua madre in un'auto a Los Angeles.

«Quelle esperienze mi ricordano di non arrendermi mai», ha detto. «Mi hanno insegnato che bisogna lavorare duramente ed essere creativi per realizzare i propri sogni. Nella vita ci sono molte porte chiuse, ma dobbiamo affrontare ogni giorno con impegno per aprirle o almeno trovare uno spiraglio».

La madre di Hilary è stata una figura centrale durante quei tempi difficili. «Mia mamma ha sempre sostenuto i miei sogni. Ha vissuto tutto con me ed è una persona a cui sono molto legata. È qui con me in Italia, aiutandomi a prendermi cura dei miei bambini».

A 48 anni, l'attrice è diventata madre di due gemelli con il marito Philip Schneider, sposato in segreto nel 2018. La sua felicità oggi deriva dalle cose più autentiche: «La mia famiglia, inclusi i miei cani, l'uccellino e i cavalli, mi rende felice. E non dimentichiamo il tennis e la natura».

«Sarò sempre grata per le storie di outsider»

Nel mondo del cinema, la donna è stata consacrata con due ruoli iconici: il giovane transgender in «Boys Don't Cry» e la pugile in «Million Dollar Baby» di Clint Eastwood, che le hanno valso l'Oscar nel 2000 e nel 2005.

Ricordando la sua prima notte agli Academy Awards, Swank ha detto: «La gente parlava di successo improvviso, ma per me non è stato così. Ho ricevuto molti no e porte chiuse, ma ricevere un premio così prestigioso è un grande onore».

Quando le viene chiesto quale momento della sua carriera considera più importante, risponde prontamente: «Sarò sempre grata per le storie di outsider che ho avuto l'opportunità di interpretare. Amo condividere queste esperienze con il mondo».

Ora, da madre, Swank guarda al mondo e alle storie che vuole raccontare con occhi diversi: «Continuo a essere ispirata dalle storie di emarginati, ma sono anche attratta da quelle raccontate dal punto di vista dei bambini. Abbiamo molto da imparare dalla loro saggezza e dal loro sguardo unico sul mondo».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.