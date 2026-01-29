Alessandro Tersigni

Un’esperienza vissuta lontano dai riflettori che ha imposto nuove priorità personali e professionali.

Covermedia Covermedia

Un prima e un dopo che non ammette ritorni: Alessandro Tersigni affronta il racconto di un periodo che ha segnato profondamente la sua vita, iniziato con la nascita prematura della figlia e con le complicazioni affrontate subito dopo il parto.

Una fase complessa, vissuta lontano dai riflettori, che l’interprete de «Il paradiso delle signore» ha deciso di condividere solo a distanza di tempo, affidandosi a parole misurate ma dirette. «Ho avuto paura di perderla», ha dichiarato in interviste rilasciate a Leggo e Vanity Fair, descrivendo giorni scanditi dall’attesa e dall’incertezza.

Oggi, come confermato dallo stesso attore, la bambina sta bene.

Le difficoltà iniziali sono state superate grazie alle cure e a un monitoraggio costante, permettendo alla famiglia di ritrovare gradualmente un nuovo equilibrio.

Scelte professionali

Centrale, in questo percorso, il sostegno della moglie, rimasta volutamente lontana dall’esposizione pubblica durante una fase emotivamente impegnativa. Un passaggio che ha rafforzato il nucleo familiare e imposto scelte nette sul piano personale.

Scelte che hanno avuto un riflesso diretto anche sul lavoro.

Il pubblico Rai continua a riconoscerlo nel ruolo di Vittorio Conti in «Il paradiso delle signore», personaggio cardine della serie quotidiana di Rai 1, attualmente in lavorazione con le nuove puntate.

Parallelamente, il 46enne è tra i volti della fiction più recente «Una nuova vita», in onda in prima serata su Canale 5, dove interpreta un ruolo centrale all’interno di un racconto che intreccia dramma familiare e tensione narrativa.