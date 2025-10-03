Tim Allen

L'attore di «Toy Story» e della sit-com «Quell'uragano di papà» ha confessato di aver pensato di togliersi la vita durante la detenzione per traffico di droga, quasi 45 anni fa.

Covermedia Covermedia

Tim Allen, il celebre interprete di «Toy Story» e «Quell'uragano di papà», ha sfiorato il suicidio mentre scontava la pena per traffico di cocaina nel 1978, come ha raccontato al podcast «Howie Mandel Does Stuff».

«Pensavo: «Devo farla finita»», ha rivelato. «Così stavo per farlo, e la parte comica di me diceva: «Ok, e come lo facciamo?». Questo lato di me riesce a spuntare fuori nei momenti più assurdi».

Due anni di galera

Allen aveva poco più di vent'anni quando fu sorpreso con oltre mezzo chilo di cocaina. Si dichiarò colpevole di traffico di droga e venne condannato a due anni di carcere. Un destino che, come racconta, sembrava già scritto: «Non c'è mai stata una vera valutazione del mio caso. A mio avviso, la maggior parte della situazione era stata orchestrata. Era tutto deciso molto prima che mi trovassi lì».

In carcere, un incontro gli fece da brusco risveglio. «Un vecchio che era con me sull'autobus della prigione mi disse: «Stai zitto, fatti crescere la barba e smettila di fare domande»».

La scomparsa del padre

Alle spalle, una tragedia familiare che lo aveva segnato profondamente: la morte del padre in un incidente stradale, quando lui aveva appena undici anni. «Ero solo un ragazzino. Sembrava davvero un film», ha ricordato.

Da quel periodo oscuro Allen è riuscito a risollevarsi, costruendo una carriera che lo ha consacrato tra i grandi della commedia americana.