A 60 anni appena compiuti, Simona Ventura si racconta con sincerità e orgoglio, tra successi televisivi, rinascite personali e un nuovo equilibrio ritrovato.

Hai fretta? blue News riassume per te Simona Ventura festeggia i suoi 60 anni celebrando una carriera lunga quasi quattro decenni e dichiarandosi «regina della mia vita».

Ha attraversato tutte le fasi della televisione italiana, affrontando alti e bassi sia sul lavoro che nella vita privata, tra cui un matrimonio finito e l’adozione di una bambina.

Legata oggi a Giovanni Terzi, Simona si dice serena e riconoscente per la forza che le dà la sua famiglia: «Prego e ringrazio, mi reputo molto fortunata».

Dopo un passato di ricorso alla chirurgia estetica, ha deciso di fermarsi e accettarsi: «Ho ritrovato la mia faccia, il mio sorriso». Mostra di più

Simona Ventura compie 60 anni e festeggia questo importante traguardo circondata dalla sua famiglia, dagli amici e dai fan. A «Gente», che le dedica la copertina, la conduttrice ha raccontato con orgoglio: «Ho 65 programmi all'attivo, quasi 40 anni di carriera. Mi sento regina della mia vita».

Nata il 1° aprile 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna, ha attraversato tutte le fasi dello spettacolo italiano, da valletta negli anni '80 a volto simbolo dei grandi show di Rai e Mediaset, come «Festivalbar», «Le Iene», «L'Isola dei Famosi» e «X Factor».

«Ho vissuto tante vite in una, spesso su un otto volante: alti e bassi, momenti di auge, altri meno, sono caduta ma mi sono sempre rialzata».

La vita privata

Accanto alla carriera, anche la vita privata ha avuto i suoi alti e bassi. Dopo il matrimonio con Stefano Bettarini e la nascita di due figli, è arrivata la separazione nel 2004. Nel 2006 adottò una bambina di un mese e mezzo, che era stata lasciata in una casa famiglia perché i genitori non potevano prendersene cura.

Oggi Simona è legata a Giovanni Terzi, conosciuto nel 2018, che ha sposato di recente dopo una proposta in diretta tv a «Ballando con le stelle».

«La famiglia mi fa affrontare tutto con forza e con il sorriso. La mattina prego e ringrazio: mi reputo molto fortunata», ha detto, ribadendo di non avere rimpianti per nulla del passato: «Mi sono sempre buttata con passione, ho amato, lavorato tanto e mi sono battuta per le mie idee».

Il rapporto con la chirurgia

Ventura ha anche parlato con sincerità del suo rapporto con la chirurgia estetica: «I ritocchini sono un male necessario? Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!».

Un momento decisivo è arrivato, racconta, dopo un'apparizione da Maurizio Costanzo: «Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop».

Tra i pentimenti più forti, l'aumento del seno: «Abusai della chirurgia per ribellione - ha raccontato in un'intervista a «Belve» - essendo felice, non ne sento più il bisogno oggi. Di cosa mi pento? Il seno, ma a Giovanni piace».

Pur essendo considerata da molti un sex symbol, Simona Ventura ha ammesso di non aver mai avuto un buon rapporto con la propria immagine: «Non mi guardo mai allo specchio, non mi piaccio. Non sono mai voluta essere una sex symbol. Sono cresciuta come un maschio mancato, ho sempre puntato sulla simpatia».

Oggi, però, si dice finalmente in pace con se stessa: «Ho ritrovato la mia faccia, il mio sorriso» ed è pronta ad affrontare i prossimi anni con la grinta di sempre.

