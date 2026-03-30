Serena Grandi si confessa senza filtri su Beppe Ercole e Corinne Clery: «Ho sbagliato tutto»

Serena Grandi. Imago

Serena Grandi si racconta senza filtri a Domenica In: tra confessioni intime, errori del passato e rapporti complicati, l'attrice traccia un bilancio sorprendentemente lucido della sua vita.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Serena Grandi ripercorre la sua vita tra successi e rimpianti, ammettendo errori che pesano ancora oggi.

L'attrice definisce il matrimonio con Beppe Ercole «il più grande sbaglio della mia via», mentre oggi rivendica la sua indipendenza.

Forte il legame con il figlio Edoardo, mentre restano tensioni con Corinne Clery. Mostra di più

Serena Grandi si racconta senza filtri e ripercorre le tappe della sua vita, tra rimpianti e consapevolezze maturate nel tempo. Ospite a «Domenica In», l’attrice ha tracciato un bilancio personale fatto di luci e ombre.

Nel programma condotto da Mara Venier, Grandi ha ammesso: «Mi sento malinconica, ma ho vissuto intensamente. Guardandomi indietro, riconosco di aver commesso diversi errori, alcuni dei quali hanno ancora conseguenze oggi».

«L'errore più grande della mia vita»

Al suo fianco, in studio, il figlio Edoardo, nato dalla relazione con l'ex marito Beppe Ercole. Un rapporto, quello con Ercole, che Grandi descrive senza mezzi termini: «È stato il più grande sbaglio della mia vita. Ho scoperto i suoi tradimenti solo dopo la separazione».

Oggi l'attrice ha scelto una vita più appartata: «Vivo da sola in campagna, è lì che riesco a scrivere meglio. Non voglio dipendere da nessuno».

E aggiunge con sincerità: «Ho speso troppi soldi e ho avuto accanto gli uomini sbagliati».

Il legame con il figlio e il passato

Il rapporto con il figlio è invece solidissimo: «Ci sentiamo anche 14 volte al giorno».

Più distante, invece, il legame con il padre, scomparso nel 2010: «Non ho molti ricordi con lui. Ci siamo riavvicinati solo pochi giorni prima che morisse. Abbiamo scoperto tardi la malattia che lo stava consumando. Gli ho tenuto la mano fino alla fine: non riusciva più a parlare, ma capiva. So che ha sentito il mio affetto».

Dopo la fine del matrimonio con Serena Grandi, Beppe Ercole aveva intrapreso una relazione con Corinne Clery.

«Viviamo vicine, ma...»

Proprio quest'ultima, come riportato durante la trasmissione e riferito da «Oggi», ha criticato il coinvolgimento dell'attrice in una vicenda giudiziaria legata al figlio, con cui i rapporti sono interrotti: «Non lo conosce nemmeno, perché dovrebbe testimoniare?».

Serena Grandi, però, evita lo scontro: «In passato eravamo amiche. Oggi è difficile comunicare con lei: viviamo a pochi chilometri di distanza, ma non mi ha mai chiamata. Io resto comunque aperta al dialogo».

A cercare di riportare serenità ci pensa Mara Venier, che propone un incontro chiarificatore: «Prendiamoci un caffè tutte e tre insieme. Ci conosciamo da anni, sarebbe bello risolvere tutto».

L'attrice, che ha recentemente compiuto 68 anni, guarda oggi al proprio passato senza sconti - tra errori riconosciuti e una nuova vita scelta in solitudine.