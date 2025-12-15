L'addio delle star al grande regista del cinema Rob Reiner

Rob Reiner con Michele Singer

L'attore e regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro casa di Brentwood, a Los Angeles. In attesa di chiarimenti sulle cause, Hollywood rende omaggio a una figura centrale del cinema e della televisione americana.

Covermedia Covermedia

Los Angeles piange Rob Reiner. L'attore e regista, leggenda di Hollywood, e la moglie Michele Singer, fotografa, sono stati trovati senza vita domenica pomeriggio nella loro abitazione di Brentwood.

La notizia è stata confermata da un portavoce della famiglia Reiner. Le autorità di Los Angeles hanno avviato un'indagine. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

«È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner», ha dichiarato la famiglia. «Siamo devastati da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto della nostra privacy in questo momento incredibilmente difficile».

L'annuncio scuote l'industria cinematografica

L'annuncio ha scosso l'industria cinematografica. Tra i primi a rendere omaggio a Reiner è stato Elijah Wood, che aveva lavorato con lui nel film del 1994 «Genitori cercasi».

«Sconvolto nell'apprendere della scomparsa di Rob Reiner e della sua meravigliosa moglie Michele. Tutto il mio affetto ai loro figli e alla famiglia», ha scritto l'attore.

Horrified to hear of the passing of Rob Reiner and his wonderful wife Michelle. So much love to their kids and family. — Elijah Wood (@elijahwood) December 15, 2025

Parole cariche di emozione anche da parte di Joe Russo, regista di «Avengers: Infinity War».

«Non riesco ad accettare la verità che uno dei più grandi cineasti di sempre non ci sia più. Abbiamo perso uno dei pochi uomini davvero buoni. Riposa in pace, Rob Reiner», ha scritto, citando il titolo di uno dei film più celebri del regista, «Codice d'onore».

I can’t handle the truth that one of the greatest filmmakers to ever live is gone.



We lost one of the few good men.



RIP, Rob Reiner. pic.twitter.com/HuwVaECCVN — Joe Russo (@joerussotweets) December 15, 2025

Il cordoglio si è esteso a tutta Hollywood. Paul Feig ha definito Reiner «un vero titano visionario», mentre Josh Gad lo ha ricordato come «uno dei più grandi registi del nostro tempo» e «una persona bellissima».

Il messaggio sentito dalla famiglia di Norman Lear

Un messaggio particolarmente sentito è arrivato anche dalla famiglia di Norman Lear, scomparso nel 2023 a 101 anni, storico collaboratore di Reiner sin dai tempi della sitcom anni Settanta «Arcibaldo».

«Norman si riferiva spesso a Rob come a un figlio, e il loro legame era straordinario, per noi e per il mondo», hanno scritto. «Norman avrebbe voluto ricordare che Rob e Michele hanno dedicato ogni respiro a rendere questo Paese un posto migliore, attraverso l'arte, l'attivismo, la filantropia e l'amore per la famiglia e gli amici». E ancora: «Il mondo è innegabilmente più oscuro questa sera, e noi restiamo orfani».

Più asciutto ma altrettanto eloquente il ricordo di John Cusack, protagonista del film del 1985 «Tutto quella notte»: «Scioccato dalla morte di Rob Reiner, un grande uomo».

Reiner e Singer si erano sposati nel 1989 e avevano tre figli: Jake, Nick e Romy. Nato a New York, Reiner era stato in precedenza sposato con Penny Marshall dal 1971 al 1981 e aveva adottato la figlia dell'attrice e regista, Tracy Reiner. Una vita privata intensa, intrecciata a una carriera che ha segnato il cinema e la televisione americani, lasciando un'eredità destinata a durare.