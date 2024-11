Hugh Grant ha tre figli con la moglie, la produttrice televisiva Anna Eberstein, e altri due da una precedente relazione. IMAGO/Shutterstock

Hugh Grant era considerato l'eterno scapolo, ma poi è diventato padre di cinque figli nel giro di sette anni. In una recente intervista l'attore britannico ha raccontato come essere diventato papà in tarda età lo abbia cambiato e come la sua prole lo tenga sempre all'erta.

Hai fretta? blue News riassume per te Per molto tempo l'attore britannico Hugh Grant era conosciuto per essere uno spasimante da sogno e un eterno scapolo.

Quando si tratta di avere una prole, il 64enne ha però davvero recuperato terreno negli ultimi anni.

Infatti a partire dal 2011 Grant è diventato padre di cinque figli nel giro di sette anni. Mostra di più

C'è chi sostiene che Hugh Grant abbia finora interpretato un solo tipo di ruolo nella sua carriera: l'eterno e affascinante scapolo d'oro e un po' sognatore.

Ebbene, negli ultimi anni l'attore britannico è stato visto un po' meno spesso sul grande schermo. Questo perché invece di girare storie d'amore per il cinema, è diventato padre di cinque figli nell'arco di soli sette anni.

Un tempo noto come eterno scapolo

Un tempo etichettato come l'eterno scapolo, il 64enne ha una figlia di 13 anni e uno di 11 anni con l'ex compagna Tinglan Hong. Con l'attuale moglie, la produttrice televisiva Anna Eberstein, ha altri tre figli: Mungo (12 anni), Lulu (8 anni) e Blue (6 anni).

Prima di diventare padre per la prima volta, nel 2011, Grant è stato insieme all'attrice Elizabeth «Liz» Hurley per 13 anni.

«Spesso mi nascondo nel bagno»

E come ci si aspetterebbe, la banda dei cinque figli tiene il papà sempre all'erta.

In un'intervista rilasciata al programma televisivo della cantante statunitense Kelly Clarkson, il britannico ha rivelato che, in quanto «papà vecchio», ha il suo bel da fare nella vita di tutti i giorni.

A suo dire la casa è regolarmente «rumorosa e insopportabile» a causa della banda di cinque birbanti, ma aggiunge scherzosamente: «Spesso mi nascondo nel bagno. Ora dormo spesso lì. C'è una serratura, ma ormai è praticamente rotta».

«Ora mi sono messo a piangere»

Naturalmente la vita da padre ha anche molti lati positivi, confessa Grant, che ama particolarmente quando i suoi figli gli saltano in braccio la sera a casa dopo il lavoro.

Quando afferma che la figlia più piccola chiama questo momento «l'abbraccio dello scimpanzé», i suoi occhi si inumidiscono improvvisamente e dice con emozione: «Ora mi sono messo a piangere».

In passato l'attore ha più volte scherzato sulla sua tardiva paternità. Nel novembre 2020 ha dichiarato al «Los Angeles Times» di vivere «di ora in ora come un uomo anziano con figli molto piccoli e una moglie molto esausta».