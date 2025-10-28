Hugh Jackman & Sutton Foster

L'attore australiano e la star di Broadway fanno la loro inedita apparizione pubblica come coppia alla première del film «Song Sung Blue».

Covermedia Covermedia

Hugh Jackman e Sutton Foster ufficializzano la loro relazione con glamour: sul tappeto rosso dell'AFI Fest, durante la première del film «Song Sung Blue» al TCL Chinese Theatre di Los Angeles.

L'attore australiano, 57 anni, impeccabile in smoking, e la protagonista di Younger, 50 anni, in un abito di raso nero con sottili spalline, appaiono sorridenti, complici, mano nella mano. Una coppia affiatata, elegante e visibilmente felice.

Nel film, Jackman recita accanto a Kate Hudson, che interpreta la moglie del suo personaggio: si tratta di un progetto intimo e nostalgico, perfetto per segnare un nuovo inizio anche nella vita privata dell'attore di «The Greatest Showman».

Avevano già condiviso il palcoscenico nel 2022

Jackman e Foster avevano già condiviso il palcoscenico nel 2022, quando recitavano insieme a Broadway nella ripresa del musical «The Music Man». Da allora la loro sintonia artistica è diventata qualcosa di più profondo.

Nel settembre 2023, Jackman e la moglie Deborra-Lee Furness avevano annunciato la separazione dopo 27 anni di matrimonio, mentre nell'ottobre 2024 anche Foster aveva chiuso la sua unione con lo sceneggiatore Ted Griffin, dopo quasi un decennio insieme.

Dopo mesi di indiscrezioni e fotografie rubate, la coppia ha scelto di non nascondersi più. A gennaio 2025 erano stati visti passeggiare mano nella mano per le strade di New York e ora, con il debutto sul red carpet, la relazione è ufficialmente confermata.