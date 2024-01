Hugh Jackman

L’attore costretto a un severo regime alimentare per preparasi al ruolo.

Hugh Jackman sta seguendo un severissimo regime dietetico per trasformarsi nuovamente in Wolverine. L’attore australiano ha postato diverse foto raffiguranti del cibo sul suo account Instagram, scrivendo: «Chi lo sa… lo sa». L’obiettivo della star è acquisire forma fisica e metter su massa muscolare per interpretare al meglio il personaggio.

Dalle immagini si notano tre fette sottili di pesce, asparagi al vapore e una fetta di limone. Fiocchi di latte e broccoletti in un’altra foto postata dalla star. Jackman ha poi mostrato un piatto contenente del pesce e dei fagioli.

Uno dei pasti che Hugh Jackmand ha condiviso nelle sue storie di Instagram. Instagram/@thehughjackman

Il 55enne, in passato, ha parlato dei tanti sacrifici fatti per interpretare Wolverine in «Deadpool» al fianco di Ryan Reynolds. Sono serviti infatti oltre sei mesi di preparazione fisica per centrare l’obiettivo.

«Non sto facendo nessun altro lavoro», ha dichiarato Hugh a Complex lo scorso anno. «Sarò con la mia famiglia e mi allenerò. Questo sarà il mio lavoro per i prossimi sei mesi».

Jackman è apparso nei panni di Wolverine per la prima volta in «X-Men» del 2000, riprendendo il ruolo in molti altri film e spin-off. «Deadpool» arriverà nelle sale a giugno.

Covermedia