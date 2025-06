L'attore australiano Hugh Jackman e l'ex moglie Deborra-Lee Furness (foto d'archivio). KEYSTONE

Hugh Jackman e la sua ex moglie Deborra-Lee Furness sembrano pronti a voltare pagina definitivamente. Infatti è stato messo in vendita il loro super attico a a Manhattan. L'appartamento triplex, firmato Richard Meier, è un gioiello architettonico affacciato sull'Hudson River.

Covermedia Covermedia

Dopo 27 anni di matrimonio e una separazione arrivata come un fulmine a ciel sereno nel 2023, Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness sembrano pronti a voltare definitivamente pagina.

Il segnale? La messa in vendita del loro attico da sogno a Manhattan, valutato 39 milioni di dollari (circa 36 milioni di euro).

L'annuncio arriva in piena fase di divorzio, mentre i due ex coniugi iniziano a riorganizzare la loro vita – e il loro imponente patrimonio immobiliare. Secondo Realtor.com, si tratta di un appartamento triplex di oltre 1.000 metri quadrati situato nel cuore del West Village, acquistato nel 2008 per circa 21 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro).

Il prestigioso attico si sviluppa su tre piani, collegati tramite una scala a chiocciola, e offre una vista spettacolare sul fiume Hudson.

All'interno, il lusso regna sovrano: cinque camere da letto, sette bagni, biblioteca privata, sauna e palestra. Il tutto racchiuso in un progetto firmato dal celebre architetto Richard Meier, definito dalla critica un vero «capolavoro modernista».

I due si sono lasciati nel 2023

Non è la prima volta che la coppia prova a vendere la proprietà: già nel 2022 avevano avviato le trattative, poi sospese per mettere l'immobile in affitto. Oggi, però, la decisione sembra definitiva.

Sposati dal 1996, Jackman e Furness sono stati per anni una delle coppie più solide e ammirate del mondo dello spettacolo. Insieme hanno costruito un impero immobiliare che spazia tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti.

Eppure nel 2023 hanno annunciato la fine del loro legame con una dichiarazione congiunta che parlava di «crescita individuale» come causa della separazione.

I motivi reali, tuttavia, non sono mai stati chiariti. Secondo alcune indiscrezioni, alla base della rottura ci sarebbe il presunto avvicinamento dell'attore alla collega Sutton Foster, con cui ha condiviso il palco a Broadway.