Hugh Laurie Covermedia

Il creatore David Farr svela i retroscena della prima stagione e il ruolo chiave dell'attore.

Covermedia Covermedia

Hugh Laurie torna al centro del racconto su «The Night Manager» grazie ad alcuni retroscena emersi sulla nascita della serie cult della BBC.

A raccontarli è David Farr, autore dell'adattamento televisivo del romanzo di John le Carré, che ha ricostruito le difficoltà creative incontrate nelle fasi iniziali della produzione.

Secondo Farr, Laurie aveva inizialmente immaginato per sé il ruolo di Jonathan Pine, il protagonista poi interpretato da Tom Hiddleston. Quando la produzione prese forma definitiva, all'attore venne invece affidato il personaggio di Richard Roper, raffinato e ambiguo trafficante d'armi. Una scelta che non fu immediatamente semplice da metabolizzare sul set.

Farr lo ha spiegato apertamente nel corso di un incontro pubblico, affermando che Laurie fu inizialmente difficile da gestire proprio per questo motivo:

«Hugh era davvero complicato all'inizio, perché voleva interpretare Jonathan Pine», ha detto lo sceneggiatore nel corso di un incontro a Londra, chiarendo però che la situazione si è poi risolta con il procedere delle riprese.

Col tempo, l'equilibrio creativo si è consolidato e Laurie ha finito per dare una delle interpretazioni più memorabili della serie. Il suo Richard Roper è diventato uno dei villain televisivi più iconici degli ultimi anni, contribuendo in modo decisivo al successo di «The Night Manager», andata in onda nel 2016 e premiata a livello internazionale, anche grazie a un cast che comprendeva Olivia Colman.

Ora l'attenzione è rivolta alla nuova stagione, attesa nel 2026 su BBC One e Prime Video. Laurie, coinvolto anche come produttore esecutivo, dovrebbe apparire in modo più limitato, mentre la narrazione si espanderà verso nuovi scenari geopolitici.