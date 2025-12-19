Nick Hogan sembra davvero tentato dall’idea di raccogliere l’eredità del padre, l’indimenticabile Hulk Hogan, morto in luglio in seguito a un infarto.
Come riporta «People», il 35enne, unico figlio maschio dell’icona della WWE, ha iniziato a far drizzare le antenne ai fan negli ultimi giorni: prima pubblicando una foto in allenamento insieme al wrestler professionista Bryan Idol, poi lasciandosi sfuggire qualche indizio di troppo all’aeroporto di Los Angeles, dove è stato intercettato da «TMZ».
Una seconda famiglia
Alla domanda più diretta – «Stai per annunciare una carriera nel wrestling?» – Nick ha risposto con un sorriso che diceva già molto: «Non si sa mai, amico… davvero, non si sa mai».
«È nel sangue», ha aggiunto. E, a sentire lui, quel richiamo non si è mai spento: «Ho sempre amato questo mondo. Stare nell’ambiente, respirarne l’energia… mi fa sentire più vicino a papà. Ho un legame fortissimo con tutto questo, è davvero qualcosa che ho dentro».
Nick ha spiegato a TMZ di essere sempre rimasto in contatto «con tutti» alla WWE e di considerare la federazione quasi come una seconda famiglia: «Mi tengo vicino a loro e all’organizzazione, è una priorità».
Per quanto riguarda gli allenamenti con Idol, ha tagliato corto ma con un’aria che lasciava presagire molto di più: «Sto abbastanza bene, sono in forma… preferisco non dire troppo. Cerco solo di restare al top».