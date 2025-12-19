Hulk Hogan e suo figlio Nick in una foto scattata nel 2011. KEYSTONE

Il figlio della leggenda del wrestling non esclude un futuro sotto i riflettori della WWE e racconta quanto allenarsi lo faccia sentire vicino al padre scomparso.

Hai fretta? blue News riassume per te Nick Hogan sta valutando l’idea di seguire le orme del padre Hulk nel wrestling.

Ha spiegato che stare nell’ambiente della WWE lo fa sentire più vicino al padre e che mantiene contatti costanti con la federazione.

Dopo una sessione di training con Bryan Idol, ha detto di essere in buona forma, ma di non voler rivelare troppo sui suoi piani. Mostra di più

Nick Hogan sembra davvero tentato dall’idea di raccogliere l’eredità del padre, l’indimenticabile Hulk Hogan, morto in luglio in seguito a un infarto.

Come riporta «People», il 35enne, unico figlio maschio dell’icona della WWE, ha iniziato a far drizzare le antenne ai fan negli ultimi giorni: prima pubblicando una foto in allenamento insieme al wrestler professionista Bryan Idol, poi lasciandosi sfuggire qualche indizio di troppo all’aeroporto di Los Angeles, dove è stato intercettato da «TMZ».

Una seconda famiglia

Alla domanda più diretta – «Stai per annunciare una carriera nel wrestling?» – Nick ha risposto con un sorriso che diceva già molto: «Non si sa mai, amico… davvero, non si sa mai».

«È nel sangue», ha aggiunto. E, a sentire lui, quel richiamo non si è mai spento: «Ho sempre amato questo mondo. Stare nell’ambiente, respirarne l’energia… mi fa sentire più vicino a papà. Ho un legame fortissimo con tutto questo, è davvero qualcosa che ho dentro».

Nick ha spiegato a TMZ di essere sempre rimasto in contatto «con tutti» alla WWE e di considerare la federazione quasi come una seconda famiglia: «Mi tengo vicino a loro e all’organizzazione, è una priorità».

Per quanto riguarda gli allenamenti con Idol, ha tagliato corto ma con un’aria che lasciava presagire molto di più: «Sto abbastanza bene, sono in forma… preferisco non dire troppo. Cerco solo di restare al top».