Hulk Hogan

Panico rientrato per i fan del leggendario wrestler: dopo la diffusione di indiscrezioni allarmanti, un portavoce rassicura tutti sulle condizioni di Hulk Hogan, operato con successo al collo.

Covermedia Covermedia

Hulk Hogan non è sul letto di morte: la conferma arriva da un portavoce che ha smentito le voci circolate online riguardo alle sue condizioni di salute.

Mercoledì, l'allarme era scattato dopo che il conduttore radiofonico Bubba The Love Sponge aveva riferito che il 71enne era stato ricoverato in ospedale e aveva chiamato i familiari per invitarli a «dirgli addio».

Tuttavia, un portavoce ha successivamente dichiarato a E! News che Hogan – il cui vero nome è Terry Bollea – sta bene e non c'è «nessun motivo di allarme». Ha precisato che l'ex star del reality show «Hogan Knows Best» soffre da anni di problemi alla schiena, ma ha confermato che l'intervento recente al collo «è andato a buon fine».

Lo scorso mese, un portavoce aveva riferito a TMZ che Hogan si era sottoposto a «una piccola fusione vertebrale» per cercare di «sentirsi un po' meglio».

Durante un'intervista al podcast Impaulsive nel settembre 2024, Hogan aveva raccontato al co-conduttore Jake Paul quanto il wrestling avesse inciso sul suo corpo: «Negli ultimi dieci anni ho avuto circa 25 interventi chirurgici. Dieci di questi alla schiena. Mi hanno operato alla schiena dieci volte, ho entrambe le ginocchia e le anche sostituite, le spalle – tutto».