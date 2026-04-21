Michelle Hunziker. IMAGO/ABACAPRESS

Tra Lago di Como e Marocco, Michelle Hunziker esce allo scoperto con Giulio Berruti: la relazione sembra già molto seria.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono sempre più affiatati, tra vacanze romantiche e apparizioni pubbliche.

La conduttrice ha già presentato il compagno alle figlie, segno di una relazione seria.

Berruti, arriva da una precedente storia con la politica Maria Elena Boschi, secondo GALA. Mostra di più

Michelle Hunziker non si nasconde più. La conduttrice svizzera è stata fotografata insieme al nuovo compagno Giulio Berruti e le immagini parlano chiaro: tra i due c’è grande complicità.

Nelle ultime settimane, come riportano diversi media italiani, i due sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi in alcune delle location più romantiche del Paese.

Passeggiate mano nella mano sul Lago di Como, baci al bar e momenti di relax in barca: segnali evidenti di una relazione ormai alla luce del sole.

Vacanza con le figlie

Non solo week end romantici. Come riferisce fra gli altri «Gala», la coppia ha già condiviso anche un viaggio in Marocco in compagnia di amici, ma soprattutto delle figlie di Michelle, Sole e Celeste. Un dettaglio che suggerisce un legame già solido.

Chi conosce Hunziker sa che non si tratta di un passo banale: presentare un nuovo partner alle figlie è sempre una scelta ponderata.

Secondo la stampa italiana, i due si conoscerebbero da tempo, ma si sarebbero riavvicinati lo scorso dicembre durante un evento.

Chi è Giulio Berruti

Ma chi è l’uomo che ha conquistato la conduttrice? Giulio Berruti, romano, è un medico odontoiatra con un passato in televisione e oggi imprenditore nel settore beauty con il marchio «Doctor G Skincare», stando a quanto riferisce GALA.

Non è nuovo a relazioni sotto i riflettori: tra il 2020 e il 2025 è stato legato alla politica italiana Maria Elena Boschi.

«Credo ancora nell'amore»

Michelle Hunziker, dal canto suo, arrivava da una breve fase da single dopo la fine della relazione con Nino Tronchetti Provera.

E proprio a GALA aveva confidato qualche mese fa: «Credo ancora nel grande amore».

Guardando le immagini di queste settimane, sembra proprio che lo abbia trovato.