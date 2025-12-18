  1. Clienti privati
I Backstreet Boys celebrano i 25 anni con il remake del video di «I Want It That Way»

ai-scrape

18.12.2025 - 17:57

Da sinistra, Nick Carter, Howie Dorough, Bian Littrell, Kevin Richardson und AJ McLean durante il concerto dei Backstreet Boys agli Ski-Openings di Schladming lo scorso 5 dicembre.
Da sinistra, Nick Carter, Howie Dorough, Bian Littrell, Kevin Richardson und AJ McLean durante il concerto dei Backstreet Boys agli Ski-Openings di Schladming lo scorso 5 dicembre.
KEYSTONE

I Backstreet Boys tornano a far parlare di sé con il remake del video di «I Want It That Way», a 25 anni dall'uscita del loro iconico album «Millennium».

Alessia Moneghini

18.12.2025, 17:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Per festeggiare i 25 anni d'uscita dell'album «Millennium», i Backstreet Boys hanno creato un remake dell'iconica hit «I Want It That Way».
  • La famosa boy band degli anni '90 ha annunciato un tour in Germania: i concerti si terranno alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, il 25, 26, 27, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre.
  • Si tratta delle uniche date in Europa per l'anno prossimo, e i biglietti sono già molto richiesti.
Mostra di più

I Backstreet Boys hanno deciso di celebrare il 25° anniversario del loro terzo album in studio, «Millennium», con un remake del video della loro famosa canzone «I Want It That Way».

Come scrive «Sky TG24», questo evento coincide con una serie di concerti in Germania, un Paese che ha accolto calorosamente la loro musica fin dagli inizi.

Il remake del video musicale, che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, è stato realizzato con attenzione ai dettagli, replicando fedelmente la location, gli abiti e le coreografie originali.

È diventato rapidamente virale sul profilo Instagram della band, che vanta sei milioni di follower.

Gli unici concerti europei nel 2026 in Germania

Il celebre gruppo degli anni '90 ha annunciato un mini tour in Germania per l'autunno 2026, intitolato «Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany».

I concerti si terranno alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, con date fissate per il 25, 26, 27, 29 e 30 settembre, e l'ultima il 2 ottobre. Questi saranno gli unici spettacoli europei della band per il 2026, e i biglietti sono già molto richiesti.

Il video originale di «I Want It That Way», pubblicato nel 1999, mostrava i cinque membri della band esibirsi in un aeroporto, alternando abiti casual e oversize a completi total white.

Nel remake i Backstreet Boys hanno scelto di mantenere uno stile off white per tutta la durata del filmato, rimanendo fedeli alle coreografie e allo spirito dell'originale. I fan hanno accolto con entusiasmo questa celebrazione nostalgica, esprimendo la loro gioia nei commenti sui social media.

