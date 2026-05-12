Paul McCartney

Lo spazio sorgerà nello storico edificio di Savile Row che ospitò l'ultimo concerto pubblico del gruppo e il quartier generale della Apple Corps.

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Un museo ufficiale dedicato ai The Beatles aprirà nel 2027 nello storico edificio di 3 Savile Row, a Londra, luogo simbolo dell'ultimo concerto pubblico della band.

Per la prima volta il palazzo aprirà le porte ai visitatori, offrendo ai fan la possibilità di vedere gli spazi in cui Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison registrarono l'album «Let It Be» e si esibirono insieme per l'ultima volta.

Il museo, intitolato «The Beatles at 3 Savile Row», ospiterà sette piani di cimeli, materiali d'archivio mai mostrati prima, mostre temporanee, un gift shop e una ricostruzione dello studio sotterraneo dove nacque «Let It Be».

I visitatori potranno inoltre salire sul tetto dell'edificio e rivivere l'ultimo concerto pubblico del gruppo, immortalato nel documentario «The Beatles: Get Back» di Peter Jackson, nello stesso punto in cui si svolse nel gennaio 1969.

Finalemente anche a Londra

«Ci sono così tanti ricordi speciali dentro quelle mura, senza dimenticare il tetto», ha dichiarato McCartney. «Il team ha preparato progetti davvero impressionanti e non vedo l'ora che il pubblico possa vedere tutto quando sarà pronto».

«Wow... è come tornare a casa», ha aggiunto Starr.

Intervistato dalla BBC, McCartney ha spiegato di aver sempre desiderato un'attrazione ufficiale dedicata ai Beatles nella capitale britannica.

«I turisti vengono in Inghilterra e possono andare sulle strisce pedonali di Abbey Road, ma non possono entrare negli studi», ha raccontato il musicista. «E il traffico si blocca, facendo arrabbiare gli automobilisti. Per questo ho pensato che fosse un'idea fantastica».

L'edificio di Mayfair ospitò il quartier generale della band tra il 1968 e il 1972. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1970, i Beatles continuarono a utilizzare la struttura come sede della Apple Corps, prima di venderla nel 1976.

«Si entra dal piano terra, dove ci sono memorabilia e altri oggetti», ha spiegato ancora McCartney descrivendo il percorso del museo. «Poi si sale piano dopo piano attraversando la storia del gruppo, fino ad arrivare sul tetto, dove si può fingere di essere un Beatle».

A Liverpool esistono già diverse attrazioni turistiche dedicate ai Beatles, ma nessuna è ufficialmente autorizzata dalla band.