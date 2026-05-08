Rhys Mannion

La produzione racconterà gli esordi della band nei club di Amburgo, prima dell'esplosione mondiale del fenomeno Beatles.

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Sono iniziate tra Amburgo, Monaco e Liverpool le riprese di «Hamburg Days», la nuova serie drama dedicata ai primi anni dei The Beatles nella città tedesca.

Nel cast principale figurano Rhys Mannion nel ruolo di John Lennon, il cantautore di Liverpool Ellis Murphy in quello di Paul McCartney, Louis Landau come Stu Sutcliffe e i debuttanti Harvey Brett e Patrick Gilmore nei panni rispettivamente di George Harrison e Pete Best.

La serie in sei episodi si ispira all'autobiografia dell'artista, musicista e produttore discografico tedesco Klaus Voormann, amico e collaboratore dei Beatles fin dai loro giorni ad Amburgo.

Ambientata negli anni Sessanta

Secondo quanto riportato dal media centre della BBC, «Hamburg Days» sarà ambientata negli Anni Sessanta, tra i club pieni di fumo del quartiere a luci rosse di St Pauli.

«L'inesperta band rock'n'roll di Liverpool incontra due giovani artisti, Klaus Voormann e Astrid Kirchherr», recita la sinossi. I due personaggi saranno interpretati da Luna Jordan e Casper von Bülow. «Insieme contribuiranno a trasformare un gruppo disordinato di adolescenti nel più grande fenomeno musicale mai esistito».

La BBC ha acquisito i diritti britannici della produzione tedesco-britannica, che andrà in onda su BBC One e BBC iPlayer. La data di uscita non è stata ancora annunciata.