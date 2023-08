Harry e Meghan in una foto del 2018. KEYSTONE

David Beckham è arrabbiato con Harry e Meghan. La loro amicizia di lunga data è stata interrotta. Il motivo? I Sussex sostengono che i Beckham abbiano fatto trapelare ai media dettagli privati sulla coppia.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e Meghan sono stati a lungo considerati buoni amici dei Beckham. Ora Victoria e David avrebbero interrotto la loro amicizia.

Lo riporta il quotidiano britannico «Daily Mail».

Il motivo della rottura? I reali accusano i Beckham di far trapelare storie della loro vita quotidiana ai media. Mostra di più

Harry, Meghan, Victoria e David Beckham sono da tempo considerati migliori amici. Quando la duchessa Meghan del Sussex gestiva ancora il suo blog di moda «The Tig», scriveva spesso dei suoi amici intimi del mondo dello spettacolo e della moda. David Beckham (48 anni) e sua moglie Victoria (49 anni) venivano spesso citati.

I Beckham sono stati anche invitati al matrimonio di Harry e Meghan al Castello di Windsor nel 2018.

Ma secondo il Daily Mail, questa amicizia appartiene al passato.

Victoria Beckham e David Beckham al loro arrivo al matrimonio di Meghan e Harry alla St George's Chapel in Windsor Castle, il 19 maggio 2018.

I Beckham sono molto arrabbiati con i Sussex

La spaccatura è nata perché la duchessa Meghan (41 anni) e il principe Harry (38 anni) sostengono che i Beckham hanno fatto trapelare informazioni private su di loro ai media.

I Beckham sono «molto arrabbiati» perché i due reali in esilio li avrebbero definiti «leaker», scrive il Daily Mail. I coniugi Sussex sembrano sempre più ai margini.

Secondo i media, come abbiamo già riferito, anche il loro matrimonio è sul filo del rasoio. Meghan non vive più nella loro villa comune a Montecito, ma ha affittato una suite in un hotel di Los Angeles.