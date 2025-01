Black Eyed Peas

Il gruppo ha cancellato le esibizioni previste al PH Live di Planet Hollywood a partire dal 15 febbraio, deludendo i fan con un annuncio sui social. Dietro la decisione, «circostanze attuali» e rimborsi già avviati.

Covermedia Covermedia

I Black Eyed Peas hanno improvvisamente annullato la loro residency a Las Vegas, che doveva iniziare il prossimo mese. Il celebre gruppo, famoso per hit come «My Humps», «Boom Boom Pow» e «Let's Get It Started», avrebbe dovuto esibirsi al PH Live di Planet Hollywood con 15 spettacoli tra febbraio e marzo.

Lunedì, i membri della band – Will.i.am, Apl.de.ap e Taboo – hanno comunicato la cancellazione attraverso le loro Instagram Stories, scrivendo una breve nota: «Ai nostri cari Peabodies, è con il cuore pesante che, alla luce delle circostanze attuali, i nostri spettacoli a Las Vegas non procederanno come pianificato».

Assicurati i risarcimenti dei biglietti già venduti. «I provider dei biglietti emetteranno automaticamente i rimborsi. Restate sintonizzati per aggiornamenti sui prossimi spettacoli: non vediamo l'ora di rivedervi presto!».

La residency era stata annunciata a settembre, con Will.i.am che aveva descritto lo show come «un viaggio interattivo verso il 3008, ispirato a Disney, tecnologia e concerti dal vivo».

La cancellazione arriva in un momento delicato, con i devastanti incendi che dal 7 gennaio stanno colpendo Los Angeles. Ad oggi, oltre 17.000 edifici sono stati danneggiati o distrutti, e le autorità temono nuovi pericoli a causa dei venti intensi previsti.