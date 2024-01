Bon Jovi

«Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» arriverà su Hulu ad aprile.

Sta per arrivare una nuova docuserie sui Bon Jovi, frutto della cooperazione di tutti i membri della band, presenti e passati.

La storia di una delle band più acclamate del rock verrà raccontata in «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story», uno show diviso in sei puntate che debutterà su Hulu il 26 aprile.

«Per quanto emozionante sia la storia di un talento irripetibile, è ancora più raro che una leggenda come Jon Bon Jovi lasci che il mondo entri nei suoi momenti più vulnerabili mentre li sta ancora vivendo», si legge in una descrizione della docuserie, diretta e prodotta da Gotham Chopra.

Attraverso la serie, i fan potranno assistere a video personali, demo mai rilasciate, testi originali e «foto mai viste che racconteranno il percorso della band dai club di Jersey Shore fino ai palcoscenici più importanti del pianeta».

Uno dei fondatori della band, Richie Sambora, 64, è convinto che presto avverrà l’attesissima reunion.

«C’è un documentario in lavorazione sulla band a cui ho partecipato; la gente vuole venire a vederci suonare, e questo farà tutti felici», ha dichiarato il chitarrista a novembre. «Potrebbe certamente avvenire. C’è solo da capire quando tutti saranno pronti. Rappresenta un grande, enorme impegno».

Nel corso dei loro 40 anni di carriera, i Bon Jovi hanno visto 11 dei loro album finire nella Top 10 della Billboard 200, raggiungendo il primo posto con i singoli «You Give Love a Bad Name», «Livin’ on a Prayer», «Bad Medicine» e «I’ll Be There for You».

Covermedia