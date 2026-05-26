Jung Kook Dei Bts

La band sudcoreana torna sul palco degli AMA dopo quattro anni e porta a casa il premio più importante della serata, battendo artisti come Taylor Swift, Harry Styles e Bad Bunny.

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I BTS vincono il premio più ambito ai 2026 American Music Awards e si aggiudicano il titolo di artisti dell'anno. La band sudcoreana ha superato una concorrenza agguerrita che includeva Bad Bunny, Harry Styles, Sabrina Carpenter e Taylor Swift.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook hanno partecipato alla cerimonia a Las Vegas, segnando la loro prima apparizione a un evento di premiazione dopo quattro anni, come riporta «The Hollywood Reporter».

Sul palco, RM ha ringraziato il pubblico: «Grazie. È un onore ricevere ancora questo prezioso premio dopo che tutti hanno completato il servizio militare».

J-Hope ha festeggiato insieme alla platea facendo il gesto «6-7» con le dita e ha aggiunto: «Siamo rimasti travolti dalla reazione all'album. Grazie per averci accolto in ogni singola canzone».

Taylor Swift rimasta senza premi

Durante la serata, Katseye ha vinto il premio come miglior nuovo artista, mentre Sabrina Carpenter ha conquistato l'album dell'anno con «Man's Best Friend». Il premio per la canzone dell'anno è andato invece a Huntr/X con «Golden».

Taylor Swift è arrivata agli AMA con otto candidature, tra cui artista dell'anno e miglior artista pop femminile. Nonostante i suoi 40 trofei – record assoluto nella storia degli American Music Awards – quest'anno è rimasta senza premi.

La 52esima edizione degli AMA si è svolta a Las Vegas con la conduzione di Queen Latifah.

Sul palco si sono alternate anche le esibizioni di Billy Idol, Karol G, Hootie & the Blowfish, New Kids on the Block, Teddy Swims, Teyana Taylor e Sombr.