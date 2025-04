I Cesaroni 7

La nuova stagione di «I Cesaroni», intitolata «I Cesaroni – Il Ritorno», segna il ritorno di grandi protagonisti e l'ingresso di volti nuovi, tra cui Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti.

Le riprese della nuova stagione de «I Cesaroni» sono cominciate ormai da alcune settimane.

Fra le novità più attese, la presenza di Melissa Monti, giovani attrice legata sentimentalmente a Cristian Totti, il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Oltre a Monti, diversi altri nomi sono entrati nel cast, fra cui Fabio Rovazzi.

Non mancheranno i personaggi più amati, come Max Tortora, Matteo Branciamore e Federico Russo.

Le riprese della nuova stagione di «I Cesaroni», ribattezzata «I Cesaroni – Il Ritorno», sono ufficialmente partite a Roma da alcune settimane.

Con Claudio Amendola che torna nel ruolo di Giulio Cesaroni, sia come attore che come regista, la serie si prepara a far vivere nuove emozioni e a regalare un mix di ritorni e novità.

Dopo anni di attesa, i fan della serie possono finalmente aspettarsi nuovi episodi ricchi di sorprese, anche se non mancano alcune assenze dolorose, come quella di Antonello Fassari, scomparso pochi giorni fa.

La new entry Caterina

Tra i volti nuovi più attesi c'è quello di Melissa Monti, giovane attrice che entra a far parte del cast e che, nella vita privata, è legata sentimentalmente a Cristian Totti, il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nonostante la sua giovane carriera, Monti ha già accumulato diverse esperienze televisive e cinematografiche, avendo preso parte a serie come «Il Tredicesimo Apostolo» e a due stagioni di «Solo per amore».

Il suo personaggio nella serie non è ancora stato completamente svelato, ma si sa che interpreterà Caterina, una new entry che promette di portare un po' di scompiglio nella già vivace famiglia Cesaroni.

«Non vedo l'ora che i fan scoprano il mio personaggio. È una grande emozione far parte di un progetto così amato dal pubblico», ha dichiarato Monti in un'intervista recente. I dettagli sul suo ruolo resteranno però avvolti nel mistero, alimentando la curiosità dei fan.

Gli altri volti nuovi e le conferme

Al fianco di Melissa, il cast si arricchisce con altri nomi di talento come Ludovica Longhini e Simone Faucci, già visti in «Le Tre Rose di Eva» e «Un Posto al Sole», che vestiranno rispettivamente i panni di nuovi personaggi.

Anche Pietro Serpi, giovane attore conosciuto per il suo ruolo ne «Il Ragazzo dai pantaloni rosa», interpreterà Adriano Cesaroni, un altro membro della famiglia che, dato il cognome, promette di essere strettamente legato alla famiglia protagonista.

Inoltre, a completare il cast ci saranno Ricky Memphis e Lucia Ocone, mentre Fabio Rovazzi si presenterà in veste di sé stesso, un cameo che sicuramente non passerà inosservato.

Tra i ritorni più attesi, sono confermati Max Tortora, Niccolò Centioni, Matteo Branciamore e Federico Russo, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Ezio, Cesaroni, Marco e Mimmo, per offrire ai fan un mix di nostalgia e novità.