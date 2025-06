Claudio Amendola

Botta e risposta nel cast: tra repliche piccate e nuovi volti, la Garbatella si prepara a un rientro ad alta tensione.

Covermedia Covermedia

Claudio Amendola pensava forse di celebrare il ritorno de «I Cesaroni» con l'entusiasmo di tutti.

Invece, ha aperto un fronte inaspettato. Durante la presentazione della settima stagione, prevista per il 2026, ha lanciato una frecciatina ai colleghi storici: «Alcuni ex attori ci hanno detto «Arrivederci e grazie, ci fa schifo"». Parole che hanno fatto rumore, e non sono rimaste senza risposta.

Micol Olivieri, che nella serie ha interpretato Alice, non ha tardato a replicare: «Non ho mai ricevuto proposte per la nuova stagione», ha dichiarato.

«Oggi ho una vita diversa, mi occupo d'altro e sono serena. Non parlerei mai male di un progetto che mi ha dato tanto».

Più enigmatica la reazione di Elena Sofia Ricci.

Nessuna dichiarazione diretta, ma un post sui social che sembra commentare tra le righe: «Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti, ti rispetta». Una frase che ha il sapore di una stoccata elegante.

Intanto, la produzione annuncia grandi novità. Accanto a Matteo Branciamore, tornano alcuni volti noti ma anche new entry come Ricky Memphis, Lucia Ocone e Andrea Arru, in un ruolo pensato per rappresentare la neurodiversità.

Dodici episodi, scritti da Calvani, Favot e Primavera, ancora ambientati nella Garbatella. Il cuore della storia? Salvare la storica bottiglieria de «I Cesaroni».

Alla presentazione ufficiale prevista per il Giffoni Film Festival il 19 luglio, le assenze peseranno tanto quanto le presenze. E la sensazione è che, stavolta, a far parlare non sarà solo la trama.