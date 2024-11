I Cesaroni

È ufficiale: I Cesaroni torneranno nel 2025 su Canale 5 con la settima stagione.

«I Cesaroni 7» si faranno: le riprese non sono state cancellate, ma sono slittate a febbraio 2025. A farlo sapere il protagonista Claudio Amendola in un'intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin.

L'attore ha però aggiunto che nelle nuove puntate non ci saranno Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. «Lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie. I fan non resteranno delusi».

Nella nuova stagione non ci sarà neppure Micol Olivieri, che indossava i panni della piccola Alice. La diretta interessata ha spiegato sui social di aver smesso da tempo di recitare per dedicarsi alla famiglia e all'attività di influencer. Mostra di più

«I Cesaroni 7» si faranno. Le riprese non sono state cancellate, ma sono slittate a febbraio 2025. A farlo sapere il protagonista Claudio Amendola in un'intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin.

«24 febbraio 2025 ci sarà il primo ciak di una serie molto amata in cui io sarò Giulio Cesaroni», ha fatto sapere l'attore romano. All'Ansa ha inoltre aggiunto che non ci saranno nelle nuove puntate Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. «Purtroppo no. Ci saranno tutti i maschi dei Cesaroni. Ma lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie. I fan non resteranno delusi».

Nella nuova stagione dei Cesaroni non ci sarà neppure Micol Olivieri, che indossava i panni della piccola Alice. La diretta interessata ha spiegato sui social di aver smesso da tempo di recitare per dedicarsi alla famiglia e all'attività di influencer.

Oltre ad Amendola, sembra sia confermato anche il ritorno di Antonello Fassari, interprete di Giulio.

Cos'era successo nell'ultima stagione?

Nell'ultima stagione de I Cesaroni, la sesta andata in onda nel 2014, i fan avevano già dovuto affrontare diversi cambiamenti nella trama.

Marco ed Eva, dopo aver fatto sognare l'Italia con la loro storia d'amore tra fratellastri e aver dato alla luce la piccola Marta, si sono lasciati, prendendo ognuno una strada diversa.

Anche Lucia, dopo qualche sporadico ritorno, è uscita dalla serie lasciando di nuovo single Giulio. Quest'ultimo, invece, ha avuto diverse storie dopo di lei: archiviate le sorelle Emma e Olga Di Stefano, nella vita dell'uomo è arrivata Sofia, insieme ai suoi tre figli.

Il piccolo Mimmo, ormai adolescente, ha perso la testa per la sua giovane vicina Irene che era invece più attratta da Rudi.

Invece Francesco, il promesso sposo di Alice, a pochi mesi dal matrimonio ha cominciato a provare qualcosa per Nina, la primogenita di Sofia.

Giulio, inoltre, ha scoperto proprio da Sofia di essere il padre della sua prima figlia.

Per ora top secret la trama della settima stagione dei Cesaroni.

